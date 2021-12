U GRADSKOM MUZEJU MAKARSKA OTVORENA VELIČANSTVENA IZLOŽBA ZA 30. OBLJETNICU VELIKE POSTROJBE – Fotografijama i pričom sjećanje na ‘Ratni put ZNG-a i 156. brigade HV-a Makarska-Vrgorac’

‘Iz Makarske i Vrgorca krenuli su borci, ime im je znano, to su dragovoljci..’ stih je iz himne 156. brigade Hrvatske vojske, ispjevan prije tri desetljeća u prosincu, kada su Makarani, Primorci i Vrgorčani velika srca stali u obranu domovine.

Slavni dani Brigade, hrabrost hrvatskih branitelja, uspomene na poginule suborce mogu se doživjeti na izložbi ‘Ratni put ZNG-a i 156. brigade HV-a Makarska-Vrgorac’ postavljenoj u Gradskom muzeju Makarska, a u povodu obilježavanja 30. obljetnice ustroja 156. brigade HV-a Makarska-Vrgorac.

Izložbu u organizaciji Udruge 156. brigade HV Makarska-Vrgorac i Gradskog muzeja Makarska, a pod pokroviteljstvom Grada Makarske, zajedno su otvorili gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i gradonačelnik Vrgorca Miro Herceg.

Ovaj kulturni događaj, kojim je započelo obilježavanje obljetnice Brigade, okupio je hrvatske branitelje, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, čelnike Makarske i Vrgorca, predstavnike općina s Makarskog primorja, a veliku izložbu velike brigade uveličali su izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić, inače, pročelnik županijskog Ureda za branitelje, Slobodan Nemčić, 1. zapovjednik ZNG-a i 1. dragovoljačke bojne, zapovjednici 156. brigade HV admiral Ante Urlić i Tonči Mendeš.

Marinko Tomasović, ravnatelj Gradskog muzeja Makarska, podsjetio je na značaj izložbe, pozdravio nazočne te zahvalio svima koji su pomogli u njezinoj realizaciji. Uz Udrugu 156. brigade HV ispred Muzeja autor izložbe je Krešimir Daniel Grčić, koji potpisuje i tekst Kataloga izložbe, dok je autor panoa Teo Šalinović, ujedno autor Monografije koja će biti predstavljena 15. prosinca u hotelu Miramare.

U ime Udruge 156. brigade HV-a Makarska-Vrgorac Stipe Kotarac, predsjednik Udruge, zahvalio je Gradu Makarska na pokroviteljstvu, Muzeju na organizaciji izložbe, gradu Vrgorcu, Ministarstvu hrvatskih branitelja, svim dragim ljudima koji su pomogli da veličanstvena izložba okruni veliki jubilej Brigade. Naglasio je kako u danima obilježavanju obljetnice hrvatski branitelji po školama Makarske i Primorja prikazuju kratki film o Brigadi i šire istinu o slavnoj povijesti kojom je stvorena slobodna, suverena i demokratska Hrvatska.

Gradonačelnik Zoran Paunović zahvalio je pripadnicima Udruge 156. brigade HV i Gradskom muzeju Makarska na ostvarenju izložbe koja svjedoči o velikoj obljetnici Brigade. I sam se prisjetio da mu je bilo 11 godina kada se njegov otac dolazio kući s bojišta. Kazao je, znao sam sve o oružju, i ne bih htio da se to ponovi.- Zato moramo mlade naraštaje podsjećati i govoriti im istinu o Domovinskom ratu kako bi znali koja je cijena slobode – poručio je gradonačelnik Paunović.

Gradonačelnik Vrgorca Miro Herceg izrazio je zadovoljstvo da su sudjelovali u ovom kulturnom projektu koji čuva uspomenu na 156. brigadu HV.- Oni su zaslužni da mi danas možemo biti gradonačelnici. Svi koji su se borili i dali život za Hrvatsku moraju biti jednaki. Bitno je da mladi znaju pravu istinu – poručio je Herceg.

Čestitke na velikoj obljetnici velike postrojbe u ime župana Blaženka Bobana iskazao je Damir Gabrić najavivši da se radi na osnivanju Muzeja Domovinskog rata.

U Brigadi je na stražama znala progovoriti umjetnička duša. Dragovoljac Stipe Vela se u tim teškim danima borio i pjesmom, a na otvaranju izložbe interpretirao je ‘Pucali ste u Biokovo’, još jedno svjedočanstvo da je u braniteljima tuklo hrabro srce, čvrsto ko’ planina.

Krešimir Daniel Grčić u Katalogu izložbe ‘Ratni put ZNG-a i 156. brigade HV-a Makarska-Vrgorac’ između ostaloga navodi: ‘I na području Makarskog primorja ubrzo je započeo proces ustrojavanja Zbora narodne garde, zbog čega je, kako će se kasnije pokazati, Makarsko primorje u Domovinskom ratu dalo važan doprinos u pobjedi Hrvatske nad velikosrpskom agresijom. Na temeljima postrojbi Zbora narodne garde ustrojenih još polovinom 1991. godine na širem makarskom području, dana 21. prosinca 1991. godine, osnovana je zajednička 156. makarsko-vrgoračka brigada Hrvatske vojske. Njezin ključan doprinos sve do okončanja Domovinskog rata ogleda se u provedbi vojnih akcija u dolini Neretve, te na širem dubrovačkom i konavoskom području gdje je Brigada boravila sve do prestanka borbenih djelovanja i okončanja Domovinskog rata. Brigada HV-a koja je u prosincu 1991. godine nastala spajanjem postrojbi s makarskog i vrgoračkog područja, a koja je tijekom preustroja preimenovana u 156. Domobransku pukovniju HV-a, svoje utemeljenje zahvaljuje dragovoljcima Zbora narodne garde. Oni su, prepoznavši nadolazeću opasnost, hrabro i bez pogovora stavili svoje dragocjene živote na raspolaganje u obrani domovine. Iako su hrvatski branitelji od samog izbijanja Domovinskog rata bili i više nego svjesni žrtve i stradavanja koje im predstoji, pod cijenu istog ostali su ustrajni i odlučni u nakani da se bore, te se u konačnici izbore za samostalnost i neovisnu domovinu. Stoga je ova izložba u spomen svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili na oltaru domovine, te u čast onima koji su najbolje godine svog života proveli u 156. brigadi HV-a, od njezinog osnutka pa do prestanka borbenih djelovanja i prevođenja iste u mirnodopsko stanje.

Jasna Morović/IvoR