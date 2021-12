PRVA LIGA MALOG NOGOMETA MAKARSKE – All in Makarska i dalje stopostotan

Rezultati 5. kolo

All in je stopostotan i nakon odigranog 5. kola 1. makarske malonogometne lige i još je povećao prednost pred pratiteljima, a to je sada momčad Makarska Touristik. Bez bodova su nakon ovog kola i dalje DPH Torcida MR, DPH Tučepi i PP Makarska.

DPH TORCIDA MR - AMICIS 1 : 6 ( 0 : 6 )

Zvizdić (1) / Matešan (3), Mladinov (1), Rudelj (1), Zelić (1)

„Torcidaši“ su doživjeli visok poraz i u ovom kolu i još su bez bodova, a u nastavku prvenstva uz ovaj igrački kadar morali bi se i pojačati kako bi pobjegli sa začelja tablice. Igrači Amicisa svih 6 pogodaka postigli su u prvom poluvremenu dok je počasni za DPH Torcida Makarska zabio Zvizdić. Stipe Matešan hat-trickom obilježio je ovaj susret..

ALL IN MAKARSKA - DPH TUČEPI 4 : 0 ( 3 : 0 )

N. Rašić (1), Kolak (1), Bagarić (1), Lendić (1) /

All in nastavlja sa dobrim igrama i pobjedama, a njihovi suparnici nisu imali ni najmanje izgleda u povoljan ishod ove utakmice. Za pobjednički sastav u prvom poluvremenu su poentirali N. Rašić, Bagarić i Kolak, a u drugom Lendić.

MAKARSKA TOURISTIK - FAST FOOD MONACO 1 : 0 ( 0 : 0 )

Protrka (1) /

U tvrdom i neizvjesnom dvoboju klubova iz gornjeg djela prvenstvene ljestvice mreže se u prvom poluvremenu nisu tresle. Početkom nastavka Luciano Protrka je zatresao mrežu Duje Nemčića za tri boda, a to je njegovoj momčadi donijelo plasman na drugo mjesto.

GORNJA VALA - KALA BAR 1 : 2 ( 0 : 0 )

Derbi kola donio je prvi ovosezonski poraz prošlosezonskim prvacima Gornjoj Vali, bolji od njih bili su novaci u ligi momčad Kala bara. Uz to što su izgubili utakmicu primili su i prve pogotke u ovom prvenstvu, Ante Sokol u dva im je navrata tresao mrežu. Počasni pogodak za Drveničane postigao je Roko Urlić u zadnjoj minuti utakmice.

BRELA - PP MAKARSKA 8 : 0 ( 3 : 0 )

Šošić (2), Šimić (1), Bekavac (1), Medić (1), Jakir (1), Zelić (1), Turić (1-AG)

Breljani su napunili mrežu PP Makarska, a konačnih 8 : 0 najbolji je pokazatelj razlike u kvaliteti ovih momčadi. Nesretni Turić pogotkom u vlastitu mrežu donio je početno vodstvo Breljanima, a čak 6 njihovih igrača upisalo se u listu strijelaca.

Poredak:

All in Makarska 15, Makarska Touristik 12, Gornja Vala 10, Kala bar 10, Fast food Monaco 10, Amicis 9, Brela 7, DPH Torcida MR 0, DPH Tučepi 0, PP Makarska 0

Strijelci:

5 – Toni Divić, Mile Herceg, Roko Urlić

4 – Jan Lasić, Stipe Matešan, Žarko Visković

3 – Stipe Brnić, Josip Gojak, Stojan Herceg, Miran Kolak, Duško Lalić, Zoran Lendić, Stipe Medić, Antonio Rudelj

Parovi idućeg kola:

All in Makarska - PP Makarska, Amicis - Makarska Touristik, Brela - Kala bar, DPH Torcida MR - Gornja Vala, DPH Tučepi - Fast food Monaco.

J. Kovačević/arhiva MP