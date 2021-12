GRADONAČELNIK PAUNOVIĆ NAJAVIO USVAJANJE PRORAČUNA 13. PROSINCA – Peškera i Kulturni centar kapitalni su projekti

Makarski gradonačelnik Zoran Paunović na današnjem brifingu najavio je usvajanje rebalansa proračuna te proračuna za sljedeću godinu, na 5. sjednici Gradskog vijeća grada Makarske, zakazanoj za ponedjeljak 13. prosinca. Ovom prigodom gradonačelnik Paunović istaknuo je neke od ključnih projekata koje aktualna vlast proračunski planira u svojem mandatu.

- Dvije su ključne kapitalne stavke u proračunu planirane; Peškera i Kulturni centar. Peškera je naš kapitalni projekt koji ide u smjeru moderne urbane sredine, projekt koji spaja i gradsku jezgru i kupališno- smještajni dio. Dakle, ljeti će Peškera biti u funkciji turizma, a zimi u funkciji građana grada Makarske. Na tome radimo i vidjet će se u prijedlogu proračuna od sljedeće godine i sljedeće tri u projekcijama. Očekujemo da će cjelokupna Peškera biti gotova 2024. kako smo i planirali – istaknuo je gradonačelnik.

Za drugi kapitalni projekt je istaknuo Kulturni centar, i najavio da sljedeće godine ova vlast kreće kreće s pripremom dokumentacije.

- Htjeli bi da to bude gotovo također u našem mandatu. Trenutno radimo na nekim prelaznim rješenjima i za naše udruge i za kreiranje kulturnog sadržaja u gradu. Sve to će biti usputno rađeno sve do završetka kulturnog centra. To je taj drugi kapitalni projekt koji mislimo završiti u mandatu naše vlasti. Planirana su određena povećanja ulaganja u segmentu kulture, određeni kulturni sadržaji i kulturni projekti. Ulagat ćemo veće iznose nego proteklih godina, jer svi smo svjesni da se osjeti manjak kulture u gradu i na tome ćemo sustavno raditi kroz cijeli naš mandat.

Među ostalim projektima gradonačelnik je izdvojio projekt participativnog budžetiranja.

- Sa zadovoljstvom bih izdvojio projekt participativnog budžetiranja čija je druga faza završena prošli tjedan. Građani su sami odabrali određene komunalne projekte koje ćemo rješavati u njihovim kvartovima. Zadovoljan sam odazivom i uključivanjem građana u projekt za koji je predviđen milijun kn i bit će raspoređen u ovom prijedlogu proračuna za 2022. godinu – kazao je gradonačelnik Paunović.

Kao jednu od važnih stavki proračuna najavio je planiranu digitalizaciju Gradske uprave, zbog čega će biti znatno povećanje na stavkama ureda gradonačelnika.

- Bitno je napomenuti da ozbiljno neko vrijeme radimo na tome da će se cjelokupna digitalizacija odvijati u određenim modulima. Prikupljamo podatke, radimo selekciju, unosimo sve, to je opsežan posao, a najvažnije za sve nas je da će Gradska uprava nakon što se provede digitalizacija biti puno učinkovitija, efikasnija i transparentnija.

Osvrnuvši se na gradnju Dječjeg vrtića na Zelenki gradonačelnik je naglasio: – Projekt nove zgrade dječjeg vrtića koji se proteže kroz treću vlast; započeo je u mandatu Tonča Bilića, nastaviljen za mandata Jure Brkana, a ja vjerujem da ćemo mi taj vrtić završiti. Za opremanje vrtića u proračunu je predviđena stavka od 4 milijuna kn.

- Zaštita okoliša je jedan o naših važnijih, prvih projekata, osovina koju smo najavljivali u našoj kampanji kao projekt “Zelena Makarska”. Taj projekt je nama izuzetno važan,a mislim i svim žiteljima grada Makarske kao i za daljnji razvoj našeg turizma. Na taj projekt se naslanja i naš plan izrade katastra zelenih površina – podsjetio je gradonačelnik Paunović.

Janja Glučina/IvoR