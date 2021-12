KVART PO TVOM – Makarke i Makarani izglasali 48 projekata

Održavanjem javnih tribina sa svim mjesnim odborima prošlog tjedna završena je druga faza projekta participativnog budžetiranja ,,Kvart po tvom” koji se u Gradu Makarskoj provodi po prvi put.

U dvorani Arte održane su javne tribine sa svih sedam mjesnih odbora Ratac – Zelenka, Veliko Brdo, Istok-Dugiš, Centar, Bidol- Vrpolje, Plaža – Sinokoša i Bili Brig – Gorinka. Tribinama je prisustvovalo oko 100-ak građana koji su glasali za one prijedloge koje smatraju prioritetima u svojim mjesnim odborima, a bila je to i prilika za razgovor o drugim gradskim projektima i pitanjima koja su zanimala prisutne. Makarke i Makarani izabrali su 48 prijedloga komunalnih akcija koji će se realizirati u 2022., od ukupno 101 predloženog.

-Završili smo sa drugom fazom projekta u kojem su građani Makarske na javnim tribinama po prvi put odlučivali o tome što će se u sljedećoj godini raditi u njihovom kvartu. Ove godine je budžet bio 1.000.000,00 kuna, a svake sljedeće godine ćemo ga povećavati. No, važnost ovog projekta ne može se mjeriti isključivo kroz financijska sredstva jer ono što je također važno jest zainteresirati građane za proračun i uključiti ih u donošenje odluka. S obzirom da smo s projektom započeli prije nepuna tri mjeseca više sam nego zadovoljan odazivom građana jer je to znak da je naša poruka došla do njih i da su shvatili važnost participativnog buđžetiranja, poručio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Nakon izglasavanja projekata i njihovog uvrštavanja u proračun za 2022. slijedi treća faza projekata – realizacija komunalnih akcija koje su mjesni odbori izglasali kao prioritete.

Cjelokupan popis izglasanih projekata dostupan je na službenoj Facebook stranici Grada Makarske.

