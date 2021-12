GRAD MAKARSKA DARUJE UMIROVLJENIKE – Podjela poklon- bonova od 14. prosinca

Grad Makarska 14. prosinca počinje s podjelom poklon – bonova umirovljenicima koji će i ove godine iznositi 300,00 kuna. Pravo na božićne poklon-bonove kao i dosada ostvarit će svi umirovljenici s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna. Novost u odnosu na dosadašnju praksu je to što će ove godine umirovljenici moći birati hoće li svoj poklon – bon iskoristiti u trgovinama Apfel d.o.o. ili Konzum plus d.o.o. i to Super Konzum (Vrgorački put 1) i Maxi Konzum (Veliko Brdo 1A).

Prema spomenutom cenzusu, pravo na poklon ostvaruju:

• umirovljenici koji su cijelu mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, na temelju Popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• umirovljenici koji su mirovinu ostvarili na temelju djelomičnog staža u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, na temelju Popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uz obvezno predočenje potvrda tuzemne (iz Hrvatske) i inozemne mirovine

• umirovljenici koji su mirovinu ostvarili isključivo radnim stažem u inozemstvu, uz potvrde o visini inozemnih mirovina.

Podjela poklon – bonova vršit će se u prostorijama Matice umirovljenika Makarska, na adresi Marineta 15, od 8 do 12 sati, prema sljedećem rasporedu:

· u utorak, 14. prosinca 2021. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: A, B, C, Č i Ć,

· u srijedu, 15. prosinca 2021. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: D, DŽ, Đ, E, F, G, H, I, J i K,

· u četvrtak, 16. prosinca 2021. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: L, LJ, M, N, NJ i O,

· u petak, 17. prosinca 2021. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: P i R,

· u ponedjeljak, 20. prosinca 2021. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: S, Š, T, U, V, Z i Ž.

· u utorak i srijedu, 21. i 22. prosinca 2021. godine za umirovljenike koji poklon – bon nisu preuzeli od 14. do 20. prosinca 2021.

Prilikom preuzimanja poklon – bona obvezno je na uvid dati osobnu iskaznicu umirovljenika.

Poklon – bon moći će preuzeti i druga osoba, a u tom slučaju uz osobnu iskaznicu umirovljenika (i ostale potrebne potvrde ako se radi o djelomičnoj ili cijeloj mirovini ostvarenoj u inozemstvu) na uvid se mora dati i osobna iskaznica osobe koja preuzima poklon – bon.

Uredno popunjen poklon – bon moći će se iskoristiti u trgovinama Apfel d.o.o. ili prodajnim mjestima Konzum plus d.o.o. i to Super Konzum (Vrgorački put 1) i Maxi Konzum (Veliko Brdo 1A), do zaključno s 31. siječnja 2022. godine.

Također, molimo sve da se prilikom preuzimanja poklon – bonova pridržavaju uputstva Stožera civilne zaštite, te sa sobom ponesu i vlastitu kemijsku olovku.

M.P./arhiva MP