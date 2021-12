NOVO VRIJEME – Velikim preokretom do finala kupa

Polufinale futsal kupa Hrvatske

Novo vrijeme - Crnica 6 : 5 ( 2 : 3 )

Pula. SD Dom sportova Mate Parlov. Gledatelja: 100.

Suci: Nikola Jelić i Dino Kramar. Treći sudac: Baić. Delegat: Jurić.

Strijelci: 0:1 Škugor (1), 0:2 Katuša (2), 0:3 Katuša (5), 1:3 Jelavić (8), 2:3 Suton ((11), 3:3 Suton (25), 4:3 Suton (25), 5:3 Gašpar (26), 3:6 Horvath (31), 4:6 Popov (34), 5:6 (Subotić (37).

Novo vrijeme: Herceg, Vuković, Pulinho, Jelavić, Sesar, Suton, Lasić, Sanz, Musinov, Gašpar, Ora, Horvath, Bašković. Trener: Ivan Božović.

Crnica: Bilić, Maričić, Škugor, Subotić, Katuša, Popov, Andrijašević, Žilić, Šamija, Perić, Jolić, Đaković. Trener: Mladen Perica.

Žutu kartoni: Mate Vuković (18), Vlado Andrijašević (25)

Najbolji igrač: Luka Suton.

Makarsko Novo vrijeme je drugi finalist malonogometnog kupa Hrvatske. U polufinalnom susretu Makarani su savladali šibensku Crnicu i u finalu igrati sa Olmissumom koji je nakon šesteraca bio bolji od Squarea. Na početku susreta Crnica je imala visokih 0:3, no do odlaska na odmor Novo vrijeme je smanjilo na 2:3, a u nastavku su velikim preokretom na kraju zasluženo izborili plasman finala futsal kupa Hrvatske.

Nakon samo pola minuta igre postignut je pogodak, Šamija je ubacio za Škugora koji zabija za 0:1. Šibenčani su jako dobro otvaranje susreta nastavili u 2. minuti kada je Katuša savladao Hercega za 0:2. Već u 5. minuti bilo je 0:3, spretni Katuša i ovoga je puta bio uspješniji od Hercega i najavio veliko iznenađenje. Makarani se brzo oporavljaju od početnog šoka i preko Jelavića koji snažnim udarcem sa desetak metara trese mrežu Bilića vraćaju u igru. Luka Suton donosi novu nadu svojoj momčadi u 11. minuti kada smanjuje na 2:3. Do odlaska na odmor prilike su imali jedni i drugi , ali rezultat se nije mijenjao. Početak nastavka protekao je u boljoj igri Makarana, a Bilić je bio siguran obranivši udarce Sanza i Gašpara. Sanz je u 25. minuti proigrao nečuvanog Sutona koji sa 6-7 metara trese mrežu Bilića za 3:3. Čim se krenulo sa centra igrači Crnice gube loptu , a to koristi Suton koji postiže svoj treći pogodak za veliki preokret . Minutu potom Jelavić iz auta dodaje Gašparu koji snažnim i preciznim udarcem sa desetak metara pogađa za 3:5. Šibenčani su u 28. minuti imali veliku priliku za smanjiti zaostatak, no udarac iskusnog Subotića obranio je Herceg. Kako je Crnica igrala sa Bilićem u polju i izgubila loptu Horvath ju u 31. minuti ubacuje u praznu mrežu za 6:3.Borbena igra donijela je nadu Crnici u 34. minuti kada Popov poentira za 4:6. Šibenčani se gotovo vraćaju u utakmicu u 37. minuti kada Subotić dalekometnim udarcem posprema loptu iza leđa vratara Novog vremena za 5:6. Do kraja utakmice Crnica igra sa Šamijom kao vratarom-igračem, ali se rezultat više nije mjenjao. Danas će se u finalu sastati Olmissum i Novo vrijeme, Omišani su aktualni prvaci i pobjednici kupa, a momčad Novog vremena učinit će sve da konačno osvoje trofej koji im nedostaje u njihovim vitrinama.

Finalni susret između Olmissuma i Novog vremena odigrat će se danas sa početkom u 19,00 sati i uz izravan TV prijenos.

J. Kovačević/arhiva MP