MALONOGOMETNI KUP HRVATSKE – Novo vrijeme potopilo Omišane i osvojilo pobjednički pehar

Pula. Dvorana SD Mate Parlov. Gledatelja: 150.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin) i Vedran Babić (Split). Treći sudac: Josip Dujmić. Delegat: Boris Drulen.

Strijelci: 1:0 Jelavić (6), 2:0 Suton (7), 3:0 Jelavić (22), 4:0 Suton (24), 5:0 Jelavić (28), 5:1 Marić (30), 5:2 Marić (35), 6:2 Horvath (40).

Novo vrijeme: Herceg, Pulinho, Jelavić, Suton, Gašpar, Vuković, Sesar, Lasić, Musinov, Sanc, Ora, Horvath, Bašković. Trener: Ivan Božović.

Olmissum: Bilandžić, Kustura, Pavić, Postružin, Marić, Hrstić, Jurlina, Horvat, Juretić, Kolobarić, Sekulić, Baučić, Čizmić. Trener: Duje Maretić.

Žuti kartoni: Jurlina, Pavić, Postružin (Olmissum), Vuković, Božović (Novo vrijeme).

Najbolji igrač: Toni Jelavić.

Novo vrijeme je u finalnom susretu malonogometnog kupa Hrvatske slavilo protiv prošlo sezonskog pobjednika Olmissuma i tako u svom prvom finalu osvojilo trofej koji im je nedostajao u klupskim vitrinama. Najuspješniji klub u kup natjecanju je Split koji je deset puta osvajao trofej, slijedi Uspinjača sa pet, a Novo vrijeme je jedanaesta momčad koja se upisala na listu pobjednika.

Početak finalnog dvoboja u Puli protekao je u izjednačenoj igri, prvu prigodu imali su Omišani preko Postružina čiji udarac je obranio Herceg. Makarani su uzvratili u 5. minuti, ali kad je lopta već bila prošla Bilandžića Jurlina ju je izbacio sa same gol crte. U idućoj minuti igrači Ivana Božovića dolaze do početne prednosti, gusari sa Cetine izgubili su loptu koja dolazi do Jelavića koji ju sa desetak metara kroz noge vratara Olmissuma šalje u mrežu za 1:0. Minutu potom Novo vrijeme udvostručuje prednost, nakon udarca iz kuta Musinov udarac Suton skreće petom u vrata iznenađenog Bilandžića za 2:0. Omišani se nakon toga pokušavaju vratiti u utakmicu, no ne uspijevaju ozbiljnije ugroziti vrata Hercega. Pred odlazak na odmor Makarani su imali dvije prigode za povećanje rezultata, ali Sesar i Gašpar nisu uspjeli savladati vratara Bilandžića. Početak nastavka donosi novi šok branitelju naslova, nakon prekršaja na Pulinhu Jelavić iz izravnog udarca ponovo kroz noge Bilandžića posprema loptu u mrežu za 3:0. U 24. minuti Sanz je bio asistent Luki Sutonu koji postiže svoj drugi pogodak za 4:0. Od tada Duje Maretić igra sa Postružinom kao vratarom-igračem, a igra sa 5 na 4 nije mu donijela puno dobrog. Naprotiv, Jelavić je sa svog djela terena u 28.minuti naciljao praznu mrežu Olmisuma za hat-trick i nedostižnih 5:0.Omišani su iskoristili malo opušteniju igru Novog vremena i nakon pola sata Marić pogađa mrežu Hercega za 1:5. „Plavozeleni“ su do drugog pogotka mogli doći u 31. minuti, ali je Herceg upisao veliku obranu zaustavši šut Horvata sa 4-5 metara. Kustura je u 34. pogodio vratnicu Hercega, a u 35. minuti Marić postiže svoj drugi pogodak za 5.2 i donosi malu nadu svojoj momčadi. Konačnih 6:2 uradak je Horvatha koj u zadnjoj minuti sa svoje polovine terena pogađa praznu mrežu Omišana čime je veliko slavlje makarskog kluba moglo početi.

Toni Jelavić, najbolji igrač utakmice: – Potpuno zasluženo smo osvojili trofej pobjednika kupa i sada možemo samo bolje. Ni mi nismo očekivali da ćemo povesti sa 5:0, na ovom susretu bili smo dobri kako u napadačkom tako i obrambenoj dijelu igre. Očekujem da ćemo se i u finalu prvenstva sastati sa Olmissumom te da ćemo i tada slaviti.

Ivan Božović, trener Novog vremena: – Svaki osvojeni trofej donosi sjajan osjećaj, a radi osvajanja titula sam i došao u Makarsku. Mi smo odigrali upravo onako kako je trebalo, naši igrači ostavili su srce na terenu, pokazali smo više želje i zato su zasluženo slavili.

Duje Maretić, trener Olmissuma: – Čestitam igračima Novog vremena na zasluženoj pobjedi. U tjedan dana mi smo odigrali pet utakmica i bili smo dosta potrošeni, ali to ne može biti opravdanje za ovaj bolan poraz.

Nakon završetka utakmice dužnosnici HNS-a Neven Šprajcer i Ile Topuzović dodjelili su srebrene medalje igračima Olmissuma, a igračima Novog vremena zlatne, a njihovu kapetanu Mati Vukoviću prijelazni i pehar u trajno vlasništvo.

J. Kovačević/Ž. Kovačić