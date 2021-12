GRAD MAKARSKA – Od 1. siječnja sufinancira troškove medicinski potpomognute oplodnje

Osim klasičnih potpora za novorođeno dijete, Grad Makarska će s početkom sljedeće godine dodjeljivati potpore i posvojiteljima te kreće i s novom demografskom mjerom – financijskim potporama mladim obiteljima za medicinski pomognutu oplodnju. Za tu mjeru u proračunu Grada Makarske osigurano je 150.000,00 kuna, a bračni ili izvanbračni parovi u sljedećoj će godini moći ostvariti pravo na sufinanciranje troškova za najviše dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje. Ova važna demografska mjera uvrštena je u novu odluku o socijalnoj skrbi koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća održanoj prošlog petka.

- U predizborno vrijeme isticali smo potrebu sufinanciranja potpomognute oplodnje. Neplodnost je problem o kojem se tiho i nedovoljno govori, iako je u Hrvatskoj, kao i globalno, u neprestanom porastu. Predviđa se da će za deset godina u većem dijelu svijeta neplodno biti oko 30 posto parova. Žene u Hrvatskoj rađaju prvo dijete s prosječno 29,4 godine, a sve češće tek nakon 30, čak i 35 godina starosti, a neplodnost je gotovo jednako prisutna kod oba spola. Za one koji žele postati roditelji, neplodnost je velika trauma, često popraćena osjećajem krivnje i tuge. Ne možemo kao društvo samo okretati glavu, vrijeme je da Grad napravi važan iskorak i osigura financijsku potporu Makarkama i Makaranima koji se nose s ovim problemom. Pravo na sufinanciranje ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prethodno iscrpio sve mogućnosti koje su ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sukladno važećem zakonu kojim je uređeno pitanje pomognute oplodnje. Grad Makarska priznavat će do 50 posto troškova, maksimalno u iznosu do 7.500,00 kuna, za do dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje u jednoj kalendarskoj godini. U proračunu su predviđena sredstva na godišnjoj razini, a zahtjevi će se odobravati po redu prijave, sve do iskorištenja sredstava planiranih u tekućoj godini.

Ponosan sam što će Grad Makarska, sukladno svojim mogućnostima, dati svoj doprinos kako bi što više naših sugrađana dobilo priliku postati roditelji i kako bi grad kroz svoju djecu osigurao našu zajedničku budućnost – kazao je gradonačelnik Zoran Paunović.

Kako stoji u novoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Makarske, pravo na sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 7.500,00 kuna može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve mogućnosti koje su, sukladno zakonu kojim je uređeno pitanje potpomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to za najviše dva pokušaja medicinski potpomognute oplodnje u jednoj kalendarskoj godini.

Pravo na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje priznaje se i ženi nakon navršene 42. godine života, ako nije mogla ostvariti mogućnosti za postupke potpomognute oplodnje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u Gradu Makarskoj najmanje 3 godine, a ako je riječ o podnositelju zahtjeva koji je u braku i izvanbračnoj zajednici, bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva mora ima prijavljeno prebivalište u gradu Makarskoj.

www.makarska.hr/IvoR