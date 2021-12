GRAD MAKARSKA UMIROVLJENICIMA – Počela podjela poklon- bonova

Počela je jutros na Marineti podjela poklon – bonova koje daruje Grad Makarska umirovljenicima. Bonove u vrijednosti od 300 kuna dobivaju kao i do sada svi umirovljenici s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500 kuna. U odnosu na dosadašnju praksu novost je ove godine da umirovljenici biraju hoće li svoj poklon – bon iskoristiti u trgovinama Apfel d.o.o. ili Konzum plus d.o.o. i to Super Konzum (Vrgorački put 1) i Maxi Konzum (Veliko Brdo 1A).

Prema objavljenom rasporedu podjele bonova danas je za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: A, B, C, Č i Ć.

Sutra je podjela poklon- bonova, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: D, DŽ, Đ, E, F, G, H, I, J i K.

Podjela poklon – bonova vrši se u prostorijama Matice umirovljenika Makarska, na adresi Marineta 15, od 8 do 12 sati. Podsjetimo, prilikom preuzimanja poklon – bonova potrebno je pridržavati se uputstva Stožera civilne zaštite i sa sobom ponijeti vlastitu kemijsku olovku.

J.Glučina/IvoR