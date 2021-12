RK “KINGTRADE” – Slavili u gostima

2. HRL- Jug (muški), 12. kolo

Krilnik - Kingtrade 23 : 25 ( 13 : 11 )

Split. ŠC Gripe. Gledatelja: 50.

Suci: Dražen Anušić (Primorski Dolac) i Dubravko Vukovac (Split).

Krilnik: Roglić 1, Ercegovac, Miškić, Perak 2, Zelenbaba 1, Serdarušić 4, Perišić, Tutić, Ban 4, Turković, M. Pervan 2, J. Pervan, Miletić, Radić 6.

Kingtrade: Maslać, Mustapić 7, Jurjević, Lukač, Lukin 1, Mirko 3, Lozo, Rajčević 1, N. Urlić 7, Stakić, M. Urlić 1, Ivanić 3.

Sedmerci: Krilnik 3 / 4, Kingtrade 3 / 4

Rukometaši Krilnika i Kingtradea odigrali su na splitskim Gripama borbenu i do samog kraja neizvjesnu utakmicu, pogodcima Mate Mustapića i Nikole Urlića na samom kraju susreta bodovi su pripali Makaranima. Radić je doveo domaće u početno vodstvo, a Nikola Urlić poravnao je na 1:1. U 13. minuti Krilnik vodi s 6:4, a Lukin i Ivanić zabijaju za 6:6. Od tada se igralo gol za gol, a u finišu prvog poluvremena Krilnik ima + 2 (13:11). I početak nastavka donio je izjednačenu igru, a Kingtrade se odvaja u 45. minuti na + 4 (14:18). Uporni igrači Krilnika se ne predaju i na krilima Radića i Serdarušića dolaze do novog preokreta i vodstva od 21:20. Neizvjesnost je potrajala do 58. minute kada je rezultat bio 23:23, do kraja su Mate Mustapić i Nikola Urlić poentirali za konačnih 23:25 te donijeli makarskom klubu četvrtu ovosezonsku pobjedu i miran odlazak na zimsku stanku.

Rezultati:

Trilj – Opuzen 23 : 34, Solin – Jelsa Malizia 28 : 24, Ardiaei – Mokošica 386 : 24, Biograd – Kamičak 30 : 25, Vodice : Trogir II 32 : 36, Krilnik : Kingtrade 23 : 25, Split : Korčula 28 : 21

Poredak:

Ardiaei 22, Kamičak 20, Opuzen 20, Biograd 16, Split 14, Solin 12, Korčula 10, Jelsa M 8, Trogir II 8, Vodice 8, Kingtrade 8, Trilj 3, Krilnik 2, Mokošica 0

Strijelci:

92 – Neno Gašpar (Kamičak)

79 – Julio Jelavić (Opuzen), Miro Duran (Split)

62 – Hrvoje Jeličić (Biograd)

61 – Daniel Duvnjak (Biograd)

Prvenstvo 2. HRL- Jug se nastavlja 5. veljače 2022. godine, sastaju se:

Kingtrade – Trilj, Trogir II – Mokošica, Jelsa M – Split, Kamičak – Ardiaei, Korčula – Krilnik, Opuzen – Biograd, Vodice – Solin.

J. Kovačević/Ž. Kovačić