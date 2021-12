DERBI GORNJOJ VALI- Prva malonogometna liga Makarske, 6.kolo

Odigrano je 6. kolo Lige malog nogometa Makarske, šestom uzastopnom pobjedom momčad All in Makarska već je pobjegla prvim pratiteljima na 5 bodova. Derbi kola odigrali su branitelji naslova Gornja Vala i novaci u ligi Makarska Touristik, Drveničani su izborili visoku pobjedu i probili se na drugo mjesto prvenstvene ljestvice. Postignuta su čak 32 pogotka, a to je skoro sedam po utakmici. Na utakmici između Amicisa i DPH Tučepi suci su pokazali tri crvena kartona, a bez osvojenih bodova i dalje su DPH Torcida MR, DPH Tučepi i PP Makarska.

KALA BAR – PP MAKARSKA 6 : 1 ( 2 : 0 )

Bušelić (2), Šalinović(1), S. Brnić(1), Soko (1), Koštić (1) / Banović (1)

Nakon poraza u prošlom kolu Kala bar je u ovom sa visokih 6: 1 porazila PP Makarsku, a čak pet se njihovih igrača upisalo u listu strijelaca. Poičasni pogodak za PP Makarsku postigao je Banović, a po prikazanoj igri „policija“ će teško doći do prvih ovosezonskih bodova.

ALL IN MAKARSKA – FAST FOOD MONACO 2 : 0 (1 : 0)

D. Martinović (1), Lendić (1) /

All in ne oduševljava igrom, ali osvaja bodove. I nakon šestog kola imaju maksimalan broj bodova. Protiv borbene i čvrste momčadi „kneževa“ poentirali su Dario Martinović i Lendić za nastavak pozitivnog niza.

AMICIS – DPH TUČEPI 6 : 1 ( 2 : 0 )

Matešan (2), Pejković (1), Mladinov (1), Gojak (1), M. Rašić (1) / I. Šarić

Crveni kartoni: Antonio Milunović (Amicis), Marko Šarić i Marko Erkapić (oba DPH Tučepi).

Momčad Amicisa nastavlja sa dobrim igrama i pobjedama dok će Tučepljani morati još pričekati na osvajanje prvih bodova. Kad je već bio izvjesan rezultat utakmice nepotrebno je zaiskrilo među igračima jednih i drugih, suci su primirili strasti isključenjem Milunovića, M. Šarića i Erkapića.

GORNJA VALA – MAKARSKA TOURISTIK 6 : 1 ( 0 : 1 )

T. Divić (3), Čančar (2), Ž. Visković (1), / T. Divić (1-AG)

Do ovog kola drugoplasirana momčad lige Makarska Touristik u okršaju sa Gornjom valom doživjela je uvjerljiv poraz. Nakon što je u prvom poluvremenu Toni Divić zatresao vlastitu mrežu u drugom je u tri navrata tresao protivničku i tako prelomio susret u korist branitelja naslova.

BRELA – DPH Torcida MR 7 : 1 ( 2 : 1 )

L. Bekavac (3), Zelić (1), Staničić (1), Ribičić (1), Šimić (1) / Tamburović (1)

Bez veće neizvjesnosti protekao je susret između Brela i DPH Torcida MR, hat-trickom Luka Bekavac odveo je vodu na mlin Breljana. Od svih klubova koji nastupaju u ligi Torcida je osvojila najviše naslova ( 5 ), a da u dosadašnjem djelu sezone nisu osvojili ni jedan bod teško je povjerovati. Brela su nakon lošijeg starta počeli igrati bolje i počeli podsjećati na dvoja izdanja iz šampionskih dana.

Poredak:

All in Makarska 18, Gornja Vala 13, Kala bar 13, Amicis 12, Makarska Touristik 12, Brela 10, Fast food Monaco 10, DPH Torcida MR 0, DPH Tučepi 0, PP Makarska 0

Strijelci:

8 – Toni Divić (Gornja Vala)

6 – Stipe Matešan (Amicis)

5 – Luka Bekavac (Brela), Mile Herceg (Makarska Touristik), Roko Urlić (Gornja Vala), Žarko Visković (Gorna Vala)

4 – Zoran Lendić (All in Makarska), Stipe Brnić (Kala bar), Pavao Čančar (Gornja Vala), Josip Gojak (Amicis), Jan Lasić (Gornja Vala)

Parovi idućeg kola:

DPH Torcida MR – Gornja Vala, All in Makarska – PP Makarska, Brela – Kala bar, Amicis – Makarska Touristik, DPH Tučepi – Fast food Monaco.

Jakov Kovačević/ arhiva MP