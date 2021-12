MALI NOGOMET – Prvi poraz All in Makarska

1. Liga malog nogometa Makarske, 7. kolo

Nakon odigranog 7. kola 1. makarske malonogometne lige nema više neporaženih momčadi, a bez ijednog osvojenog boda i dalje su igrači DPH Tučepi. Zgusnulo se na vrhu tablice, četiri vodeće kluba dijele samo tri boda pa će u nastavku prvenstva borba za naslov biti itekako zanimljiva.

DPH TORCIDA MR - PP MAKARSKA 2 : 2 ( 0 : 1)

Sikira (1), Seferović (1) / Jakić (1), Banović (1)

Derbi začelja odigrali su momčadi koje do ovog kola nisu osvajali bodove, a nakon što je ovaj susret završen neriješenim ishodom jedni i drugi na svom kontu imaju po jedan bod. Jakić je u 6. minuti doveo PP Makarska u vodstvo, a kako se mreže do odmora više nisu tresle s tim se rezultatom otišlo na odmor. U nastavku je Sikira poravnao na 1:1, a Banović po drugi put svoju momčad doveo do prednosti u 33. minuti. Minutu potom Seferović poentira za 2:2 što je bio i konačan rezultat.

AMICIS - FAST FOOD MONACO 4 : 1 4 : 1 ( 0 : 0 )

Matešan (2),, Gojak (1), Kondža (1) / Bagarić (1)

Igrači Amicisa ostvarili su petu pobjedu za redom i sa nova tri boda probili se u vrh prvenstvene tablice. Nakon što se u prvom poluvremenu mreže nisu tresle u drugom poluvremenu postignuto je pet pogodaka. U 22. minuti Šuto donosi prednost Monacu, s dva pogotka Matešan preokreće rezultat u korist Amicisa, a za njihovu uvjerljivu pobjedu još su zabijali Gojak i Kondža.

GORNJA VALA - ALL IN MAKARSKA 3 : 1 ( 1 : 1 )

Ž. Visković (1), S. Kostanić (1), S. Herceg (1) / Bagarić (1)

U derbiju kola Gornja Vala je pobjedom nad vodećim i dosad neporaženim igračima All in Makarska prvenstvo učinila neizvjesnim. Branitelje naslova u početno vodstvo dovodi Žarko Visković u 6. minuti, a Josip Bagarić u pogađa za 1:1. U nastavku mrežu Eljuge tresli su Kostanić i Herceg za konačnih 3:1

KALA BAR – FAST FOOD MONACO 3 : 0 ( 1 : 0 )

S. Brnić (1), Jović (1), Godinović (1) /

Susret novaka u ligi pripao je Kala baru za kojeg uglavnom igraju igrači Zmaja i Jadrana koji su pokazali zavidnu igru i na parketu dvorane na GSC-u. Stipe Brnić u 8. minuti posprema loptu u mrežu Grubišića, a u nastavku su još precizni bili Jović i Godinović

BRELA - DPH TUČEPI 6 : 3 (4 : 0)

Bekavac (2), Staničić (2), Špšić (1), Ribičić (1) / Milković (2), M. Pašalić (1)

Već nakon prvog poluvremena bilo je izvjesno kome će pripasti bodovi iz ovog dvoboja, L. Bekavac i Staničić po dva su puta tresli mrežu H. Viskovića . Igrači Tučepi u nastavku su postigli isto pogodaka kao u predhodnih 6. kola i poraz učinili prihvatljivim.

Poredak:

All in Makarska 18, Gornja Vala 16, Kala bar 16, Amicis 15, Brela 13, Makarska Touristik 12, Fast food Monaco 10, DPH Torcida MR 1, PP Makarska 1, DPH Tučepi 0

Strijelci:

8 – Toni Divić, Stipe Matešan

7 – Luka Bekavac

6 – Žarko Visković

5 – Stipe Brnić, Josip Gojak, Mile Herceg, Roko Urlić

Nakon božićno- novogodišnjih blagdana prvenstvo se nastavlja 8. i 9. siječnja 2022. godine, a sastat će se:

All in Makarska- PP Makarska, Amicis – Makarska Touristik, Brela – Kala bar, DPH Torcida MR – Gornja Vala, DPH Tučepi – Fast food Monaco

J. Kovačević/arhiva MP