DARKO VLATKOVIĆ : Prvi dio sezone nije bio na očekivanoj razini, vjerujem da će proljeće biti bolje

Nakon završenog jesenskog djela prvenstva igrači svih uzrasnih kategorija Zmaja su na zasluženom odmoru. Iako se radi o igračima amaterima i ova sezona bila je izazovna za sve njih. A u razgovoru sa voditeljem Škole nogometa i trenerom prve momčadi Zaja Darkom Vlatkovićem saznajemo kaliko su u klubu zadovoljni ostvarenim rezultatima u prošloj polusezoni. O stnju u zmajevoj školi nogometa Vlatković je kazao –

U otežanim uvjetima za rad u odnosu na predhodne sezone , završila je do sada najveća zmajeva polusezona. Najveća, jer smo sa momčadima naše nogometne škole nastupali sa rekordnih 11 natjecanja , od najmlađih početnika (U-9) do juniora (U-19). Broj zmajevih polaznika škole broji više od 250 , što je također rekordan broj. Razlog ovako velikog broja djece su naši izvrsni treneri ( pet kineziologa i licenciranih PRO, UEFA A i B trenera). Broj od 148 odigranih utakmica mlađih kategorija Zmaja je ogroman pa se treba osvrnuti na rezultate u istim. Prvi trofej ove sezone donjeli su juniori koji su pobjednici županijskog kupa za ovu sezonu. Kad je riječ o 1. ligi NS Split naši juniori i kadeti neće imati ugodna sjećanja što se rezultata tiče. Očekujem da ćemo u proljetnoj polusezoni igrati bolje i podići se na prvenstvenoj ljestvici. Ist tako naših nekoliko juniora (Rudelj, Mihalj, Antunović, Čović) kuca na vrata seniorske momčadi, a juniorska tablica ne sugerira isto. Naše još mlađe kategorije pozitivnom dinamikom razvoja, dobrim igrama, pa na kraju i rezultatom dobro su završili jesenski ciklus. Zmajevi mladići kategorije (U-14) Beroš, Beidenegl i Juričić pa i nešto mlađi( U-13) Mladinov, Vidaković i Andrić redoviti su članovi županijskih selekcija svog uzrasta. Mateo Juričić je ove godine dobio nagradu ZŠUGM za sportsku nadu , a to je ostalima dodatni motiv za rad i napredak . Škola nogometa će i dalje razvijati i odgajati na stotine djece. Nadam se kako će odgoj i učenje nogometnih vještina pratiti adekvatna infrastruktura, tj. najkvalitetniji nogometni tereni , kako prirodne tako i umjetne podloge.

Nakon loših rezultata i smjene trenera prve momčadi Zmaja Vika Lalića uprava kluba ponovo je ukazala povjerenje Darku Vlatkoviću koji je u posljednja četiri kola vodio prvu momčad sa klupe. Finiš sezone bio je od velike važnosti za nastavak proljetnog djela prvenstva 3. HNL-Jug kazao je Vlatković. Ostvarili smo pozitivan rezultat, a za njega su prvenstveno zaslužni igrači koji su svojim pristupom od prvog zajedničkog treninga kako žele pobjednički završiti ovu nogometnu jesen. Na kraju, iako nismo ostvarili početno postavljene ciljeve , mogu biti zadovoljan sa završnicom prvenstva, gdje smo u četiri otakmice osvojili sedam bodova. U proljetnu polusezonu krenut ćemo puni samopouzdanja, uz manje promjene u igračkom kadru. Pripreme će krenuti početkom siječnja 2022. godine, a prvoj momčadi bit će priključeno više juniora, od kojih su već neki odigrali zapažene uloge u seniorskoj momčadi. Čvrsto vjerujem u naše igrače, koji će svojom kvalitetom i zalaganjem ostvariti sve zadane ciljeve nastavka sezone na kraju je kazao Vlatković

Redovna godišnja Skupština Zmaja

Skupština će se održati u četvrtak 30. 12. 2021. godine u Gradskoj sportskoj dvorani (konferencijska dvorana) sa početkom u 18,00 sati. Sukladno trenutno važećoj Odluci Stožera civilne zaštite Hrvatske svi nazočne osobe trebaju imati EU digitalnu COVID potvrdu, uz obvezno korištenje zaštitnih maski.

Makarana 2021

Sinoć su odigrane preostale utakmice osminefinala božićnog malonogometnog turnira Makarana 2021. godine.

Rezultati:

AMICIS - OVEGA I ONEGA 2 : 5

HOTEL PARK ŠIROKI - TAJNA MORA 2 : 2 (4 : 5)

FS MIĆO - BEARA 5 : 1

BRELA & ROYAL - SELJAK LIVNO 5 : 0

Danas se igraju susreti četvrtfinala, a sastaju se:

Zadvarje - Konoba Intrade (17,00)

Brela & Royal - Vila Bili & Volarević

Ovega onega - Tajna mora (19,20)

CB Trapula - FS Mićo (20,30)

Jakov Kovačević/arhiva MP