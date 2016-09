Na Makarskom primorju slab urod uljarice: Maslina se “stužila”, kiša popravlja situaciju

I dok mnogi turisti uživaju u sunčanom rujnu, povremeni pljuskovi kojih je ovih dana i na Makarskom primorju bilo, ulijevaju tračak optimizma među maslinare. Ovih dana kada je do berbe preostalo tek nešto više od mjesec dana češće se obilaze maslinici. Opća ocjena maslinara je – slabo, samo ponegdje ima dobrog uroda. Zbog velikih suša u većini maslinika na Makarskom primorju maslina se „stužila“,rekli bi stari. Istina, ima mikro lokacija gdje je jako dobro rodila, ali gledano u cjelini urod na Makarskom primorju je ispod prosjeka, potvrđuju i stručnjaci. Najavljena kiša mogla bi spasiti situaciju.Što sada, hoće li do berbe ostati urod barem kakav je sada, pitali smo poljoprivrednog savjetnika- Ovih je dana palo nešto kiše u pojedinim mjestima Makarske rivijere. Najavljuju kišu također i u narednih nekoliko dana i to 30 litara po metru četvornom. Kiša će dobro doći i uveliko popraviti dehidrirani plod masline. Spasit će situaciju. Inače je ove godine urod ispod prosjeka. Na određenim mikro lokacijama i gdje je u maslinicima uloženo dosta truda urod je izvrstan, ali u cjelini gledano slabo! Kako bi se ipak spasilo to što imamo, preporučio bih maslinarima da se pripreme i pred kišu pospu neko iz spektra jesenskih gnojiva. I u cilju zaštite ploda od maslinove muhe koja je još uvijek aktivna, treba tretirati maslinu insekticidima kratke karence. Nije to kasno s obzirom na to da ima preparata kojima je karenca deset dana, a masline će se brati tek za 35 do 40 dana – preporučuje Bernard Bokšić.