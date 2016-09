U jednom danu dvije uspješne akcije malarskog HGSS -a: Na Biokovu spašena unesrećena Belgijanka, a u Tučepima (Srida Sela) Norvežanka

Po dolasku do unesrećene izvršen je pregled, te imobilizirana desnu potkoljenica, a potom je osoba transportirana nosiljkom UT 2000 do najbliže ceste gdje je čekao tim Hitne medicinske pomoći sa vozilom. Kako je unesrećena bila sa prijateljicom, koja je dijelom bila i u šoku zbog svega što se dogodilo pa je njihovo vozilo odvezao spašavatelj do Ustanove za hitnu medicinu u Makarskoj gdje su stigli u 15.05 sati čime je akcija okončana.

Dok su spašavatelji odrađivali analizu akcije u 16.11 sati stigao je poziv za novu akciju u kojoj je unesrećena državljanka Norveške (1953). Ista je prilikom spusta s Biokova biciklom doživjela pad na državnoj cesti D512 (Makarska-Vrgorac) u Tučepi predio Srida Sela. Kako su spašavatelji bili još u neposrednoj blizini oko 300 od mjesta događaja vrlo brzo su bili na terenu i izvršili pregled prilikom čega su zamijetili ozlijede glave i lijeve šake, a unesrećena se žalila i na bolove u predjelu abdomena. Nakon imobilizacije unesrećene sačekali dolazak tima Hitne medicinske pomoći koji je preuzeo daljnju skrb. Obje unesrećene transportirane su u KBC Split na daljnju obradu zbog zadobivenih ozljeda.

Tekst i foto: HGSS Stanica Makarska