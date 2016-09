Makarska obilježava Dan HRM-a: Zahvalnost i počast poginulim hrvatskim mornarima i braniteljima

Proslava Dana HRM u Makarskoj u spomen na slavnu i najveću pomorsku bitku 18. rujna 887., kada su Hrvati izvojevali pobjedu nad nadmoćnijim Mlećanima upravo u ovdašnjem akvatoriju, tradicionalno je otpočela odavanjem počasti poginulim hrvatskim mornarima i braniteljima.Ispred spomenika Hrvatskom branitelju izaslanstva gradova Makarske na čelu s gradonačelnikomi Vukovara na čelu s gradonačelnikompoložili su vijence i upalili svijeće. Vijence su položili predstavnici SDP-a i SABA-e Makarsko primorje, a msgr. Pavao Banić predvodio je molitvu odriješenja. Žrtvama poginulih mornara i hrvatskih branitelja poklonili su se predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, vijećnika, predstavnika političkih stranaka, gradskih ustanova, institucija i Crkve. Na žrtvu hrvatskih branitelja, te značajan dan hrvatske povjesti u spomen koje se s ponosom proslavlja Dan HRM, podsjetio je dogradonačelnikpozvavši na minutu šutnje kojom je odana počast svima poginulim za slobodu Hrvatske.

Ispred gradske luke predstavnici gradova Makarske i Vukovara s mornarima HRM-a položili su vijenac na Spomen – ploču pomorske bitke kod Makarske, postavljene prije trinaest godina. Vijenac je na Spomen ploču položio je skupnik David Dodig. Na slavnu povijest hrvatskog naroda i pobjedu nad Mlećanima podsjetio je dogradonačelnik Miro Družijanić istaknuvši ponos Makarske što je ta slavna pobjeda hrvatskog naroda na moru, dogodila upravo ispred Makarske te kako je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, upravo tu slavnu pobjedu nad Mlećanima uzeo za Dan Hrvatske ratne mornarice.

S raketne topovnjače-41 ‘Vukovar’, jednog od moćnijih brodova Hrvatske ratne mornarice koji je pod zapovjedništvom Nikole Kovačića uplovio u makarsku luku, a koji na kratko isplovi položen je vijenac u more i na taj način odana počast i zahvalnost svim poginulim hrvatskim mornarima i braniteljima.

-Dan kada slavimo Dan HRM trenutak je u kojem se prisjećamo svih mornara koji su nama omogućili da živimo u suverenoj demokratskoj Republici Hrvatskoj i diljem svijeta pronijeli glas o Lijepoj našoj. Zato ih se s ponosom sjećamo i odajemo dužnu počast, kazao je makarski gradonačelnik Tonći Bilić, prilikom polaganja vijenca u more za sve poginule hrvatske mornare.

Riječi odriješenja na brodu je molio je mons. Pavao Banić, a za vrijeme polaganja vijenca u more brod HRM-e ovaj put pratile su dvije brodice.

I ove godine na Dan HRM u prostorijama PŠRD Arbun otvorena je Brodomaketarska izložba kluba Leut. U nazočnosti predstavnika Grada koje je pozdravio gradonačelnik Bilić, izložbu je otvorio Mirko Mrkajić, predsjednik Brodomaketarskog kluba Leuta istaknuvši zadovoljstvo što se i ovom prigodnom izložbom može uveličati proslava Dana Hrvatske ratne mornarice. Na izložbi koja se već nekoliko godina upriličuje u Arbunu na rođendan HRM-a izloženo je gotovo četrdesetak zadivljujuće izrađenih maketa brodova, od kojih je većinu izradio Josip Gnječ te Ante Mendeš.

Proslava rođendana HRM-a u Makarskoj nastavljena je posjetom građana ratnom brodu HRM RTOP-41.

U konkatedralnoj crkvi sv. Marka večeras u 19 sati je sveta misa za pomorce.

Zbog najavljenog lošeg vremena organizatori su odgodili već tradicionalno uprizorenje slavne pomorske bitke Hrvata i Mlečana iz 887. u makarskom akvatoriju na ovaj dan.

Janja Glučina/ IvoR