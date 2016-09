Na javnom uvidu do 3. listopada : Pročitajte Nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade

Grad Makarska izradio je Nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade, koji će zaključno do 3. listopada biti dostupan na uvid javnosti na službenim internetskim stranicama Grada. Dokument možete pročitati OVDJE a sve komentare, mišljenja primjedbe i sugestije zainteresirani mogu poslati voditelju projekta Petru Kelvišeru, na adresu petarkelviser@gmail.com . Podsjetimo, Lokalni program djelovanja za mlade grada Makarske za razdoblje od iduće četiri godine dio je istoimenog projekta koji Grad provodi u suradnji s Građanskom inicijativom Ruke za bolju Makarsku i Savjetovalištem Lanterna uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, a edukacijski dio projekta održavan je kroz brojne javne tribine i radionice i trajao je sve do početka svibnja. Temelji se na Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. i ispitivanju potreba mladih u gradu Makarskoj provedenom u sklopu spomenutog projekta. Mladi (populacija između 15 i 30 godina starosti) koji, prema posljednjem popisu stanovništva, čine 19,15% od ukupnog stanovništva u Makarskoj, vitalno su društveno bogatstvo koje zahtjeva osiguranje optimalnih društvenih razvojnih uvjeta i u tom smislu, Lokalni program je odraz neposrednih potreba i interesa mladih jer iste ne promatra kao društveni problem već kao društveni resurs. Prvi dio Lokalnog programa vezan je uz analizu postojećeg stanja vezanog za život mladih na lokalnoj razini kroz šest prioritetnih područja. Analizom su se nastojali utvrditi trenutni kapaciteti razvoja života mladih na lokalnoj razini uz navođenje njihovih stavova i potreba po spomenutim područjima. Želeći da Lokalni program bude operativan, a ne deklarativan dokument, u njegovom drugom dijelu, na temelju prethodne analize, predloženi su i preporučeni određeni policy prioriteti čvrsto povezani s ciljevima, mjerama i zadacima koji bi se, u cilju poboljšanja stanja mladih, trebali realizirati u navedenom provedbenom razdoblju.

M.P.