Regionalna ragbi liga, 2. kolo: Dalmacija uvjerljivo protiv Rada

Momčad Dalmacije za koju igraju ragbijaši Sinja i Makarske Riviere uspješno je započela ovogodišnju sezonu Regionalne ragbi lige, u gradu podno Biokova sa visokih 59:19 pobijedili su sastav Rada iz Beograda.Postavili su se domaći kako se to od njih i očekivalo, od prve minute zagospodarili su terenom, ni mrdnuti nisu dali gostima te su ih pritisnuli stalnim napadima. Već nakon prvih dvadeset minuta igre pitanje pobjednika bilo je odlučeno, Žigo, Mucić i Kovačić polaganjem, a Pavlović pretvaranjem doveli su domaće u vodstvo od 21:0. Do odlaska na odmor prednost je narasla na nedostižnih 33:5. Slika se nije puno promijenila ni u drugom poluvremenu, gosti su probali zaprijetiti sa znatno više želje i odlučnosti. Igrači Dalmacije su to spremno dočekali, gledatelji su do kraja utakmice uživali u atraktivnim potezima Žige, Subašića, Puharića i B. Vučemila. Konačnih 59:19 potvrda je dobre igre ragbijaša trenera Lulića, uz to revanširali su se Radu za prošlosezonski poraz radi kojeg nisu osvojili naslov pobjednika ovog natjecanja.

Jakov Kovačević / IvoR