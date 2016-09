Novo vrijeme sezonu otvara protiv Dinama: Ove godine borit ćemo se za naslov

Makarski malonogometni prvoligaš Novo vrijeme pripreme za nastupajuću sezonu započeo je 1. rujna, novi trener Teo Strunje u potpunosti je zadovoljan s dosad odrađenim. Dva prva tjedna priprema protekla su u podizanju fizičke pripremljenosti igrača, a nakon toga radili smo na tehničko-taktičnim elementima. S obzirom da je došlo do znatnih promjena u igračkom kadru da bi uigrali momčad do sada smo već odigrali četiri pripremne utakmice, redom smo pobijedili Crnicu s 2:1, Heroje Vodice 4:1, Jezera 1:0 i Porto Tolero sa 4:1. Moj osnovni cilj je podići kvalitetu igre kod svih igrača, a to će donijeti i dobre igre u novom prvenstvu. Strunje kaže da je glavni cilj Novog vremena plasman među prvih šest klubova koji će ući u doigravanje za prvaka, te povratak gledatelja i njihova podrška igračima kako bi bili ravnopravni ostalim klubovima koji će se boriti za naslov. – Nacional je rang iznad ostalih, a pored Novog vremena za ostala mjesta koje vode u doigravanje borit će se pojačani Futsal Dinamo te Vrgorac, Uspinjača, Sguare, Split Tommy i Osijek prognoza je Strunje. U prvom kolu gostujemo kod Futsal Dinama u Zagrebu, potom smo domaćini Split i ja se nadam dobrim igrama i bodovima na startu prvenstva.

Za Novo vrijeme u ovoj sezoni će igrati: vratari Filip Bašković, Lovre Tomaš i Elvis Perković te igrači: Mate Vuković, Vedran Kazazić, Marin Musinov, Sven Horvath, Vlado Andrijašević, Antonio Milunović i Vinko Nižetić. Reprezentativci Hrvatske i Slovenije Duje Bajrušević i Igor Osredkar povratnici su i velika pojačanja Novog vremena, a osim njih treneru Strunji pokušat će se nametnuti Neichz Hozjan, Danijel Matković, Mateo Staničić i Ante Batinović.

Jakov Kovačević