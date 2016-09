Gradska galerija ‘Antun Gojak’: Izložba slika Želimira Šiška 30. rujna

U Gradskoj galeriji ‘Antun Gojak’ otvara se u petak, 30. rujna u 19 sati još jedna ovogodišnja izložba. Riječ je samostalnoj izložbi slika, slikara iz Kutine. Rođen je u Sisku 1949. Diplomirao je Instrumentaciju na Tehnološkom fakultetu u Sisku. Crtanje je učio kroz radionice akademskog kipara Želimira Janeša, redovnog profesora na ALU u Zagrebu. Tijekom godina usavršio je slikanje pastelom i akrilikom. Samostalno izlaže od 1990. i do sada je imao 75 izložbi u Hrvatskoj i Mađarskoj. Sudjeluje na brojnim likovnim kolonijama i humanitarnim akcijama. Izložba Želimira Šiška u Galeriji ostaje postavljena do 7. listopada, a za posjet će bit otvorena radnim danom od 9 do 12 i od 18 do 20 sati.

J.G..