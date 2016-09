Škanjac osaš nakon oporavka poletio Parkom prirode Biokovo: S vidikovca Ravne Vlaške zaštićena ptica grabljivica po povratku s liječenja iz Šibenika jutros vraćena prirodi

Na području vidikovca Ravna Vlaška u Parku prirode Biokovo, nakon oporavka u Sokolarskom centru u Šibeniku, prirodi je jutros vraćena jedinka škanjca osaša, zaštićena ptica grabljivica.

Istoga jutra iz Šibenika s liječenja škanjca osaša, koji se izvanredno oporavio, na vidikovac Ravna Vlaška dopratila je Ivana Gabrić, biolog-ekolog u JU Park prirode Biokovo. Njegov povratak prirodi pratili su učenici i vrtićevci za koje je organizirana edukacija u prirodi.

Na ovaj način JU Park prirode Biokovo želi naglasiti važnost očuvanja strogo zaštićenih ptica grabljivica koje su izuzetan pokazatelj zdravlja našeg okoliša i najugroženija su skupina ptica hrvatske, europske i svjetske ornitofaune.

Puštanju ptice u prirodu prisutvovali su djelatnici Javne ustanove PP Biokovo, Andrea Šošić koja ju je pronašla, učenici 3. razreda OŠ Tučepi s učitečljicom Marlenom Bogdanović i predškolci iz skupine Kolačić iz makarskog vrtića Zvončica s odgojiteljicom Zoricom Mihaljević.

Ovom prigodom za djecu je organizirana i kratka edukacija o pticama s naglaskom na ptice grabljivice, njihovu ugroženost i zaštitu. Puno toga saznali su još po dolasku u autobusu od Slave Jakše, informatora-edukatora u JU PP Biokovo, a potom na Ravnoj Vlaškoj od biologinje Ivane Gabrić i Ivana Budimskog, stručnjaka za monitoring ptica.

Ivana Gabrić, je podsjetila i djeci pokazala na snimku kako je škanjac osaš pronađen 25. kolovoza u dosta lošem stanju te kako su ga djelatnici JU PP Biokovo zbrinuli i poslali u Sokolarski centar u Šibenik gdje se jako dobro oporavio i evo spremn vratio prirodi.

-Lijepa ptica koja više podsjeća na bjeloglavog supa jest neobična grabljivica. Hrani se samo osinjacima, odnosno ličinkama osa, pa je tako i naziv dobila – škanjac osaš. Park prirode Biokovo samo je na njegovu migracijskom putu od europskih staništa do južnijih krajeva gdje se s jeseni seli jer je ptica selica. On dakle nema na Biokovu stanište, ali ovo je ruta njegova leta iz europskih staništa na dalekom putu preko Jadrana, Sredozemlja i Sahare. Na tom putu kako bi uspjela ptica treba biti sita i snažna. Ova ptica nakon oporavka u Sokolarskiom centru to sigurno jeste.Ovo je mladi škanjac sokolaš i on se neće ovamo u Europu vratiti za dvije godine dok se odrasli škanjci osaši vraćaju svake godine. A kako se koji kreće i gdje je, to znamo pomoću prstenovanja ptica, tako ćemo pratiti i put ovoga škanjca osaša, kazao je Ivan Budimski iz udruge BIOM koji je provodio istraživanja i monitoring ptica na području Parka prirode Biokovo. Na edukativnom satu u prirodi su osnovnoškolci i vrtićevci s kojima inače JU PP jako dobro surađuje s radoznalošću slušali upijajući svaku riječ.

Da je škanjac osaš spreman za dugi put ka toplijim krajevima oporavljena ptica pokazala je odmah po otvaranju kaveza u kojem je dopremljena. Iz prve vinuo se škanjac osaš u visine i let iznad Biokova.

Javna ustanova „Park prirode“ redovito se odaziva na dojave o pronalasku ozlijeđenih ptica grabljivica na širem biokovskom području i poduzima sve mjere i ulaže napor za njihovo spašavanje, odnosno zbrinjavanje i transport do Sokolarskog centra. Do sada je imala više takvih intervencija. Kako ptice često zbog težine ozljeda ne prežive, iznimno veseli povratak ove ptice u prirodu. Ovo je druga ptica grabljivica u posljednjih desetak godina kada je u prirodu bila vraćena sova „Uška“ pronađena u stablini pored Ploča, podsjetila je Ivana Gabrić.

Janja Glučina/ IvoR