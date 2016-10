8. kolo Treće HNL-Jug: Unatoč dobroj igri Zmaj poražen na Poljudu

Druga momčad bijelih dočekala je na pomoćnom terenu Poljuda momčad makarskog Zmaja, utakmica je završila rezultatom 3:1 , a to na kraju nije realan pokazatelj snaga na terenu. Za Hajduk su od prve munute zaigrali Kalik, Mujan, Pejić i Kvesić što je najbolji pokazatelj koliko je ovo važna susret za domaćina. Već u 7. minuti Jandrek je uposlio Mujana, no njegov udarac obranio je Hodžić. U 12. gosti nisu uspjeli iskoristiti grešku obrane Hajduka, Antunović je sporo reagirao na 30. metara od vratiju Ljubića. U 20. minuti dosuđen je sporni kazneni udarac za Hajduk II, nakon sudara I. Rašića i Rapaića sudac Grabovac pokazao je na bijelu tačku, Delić je bio siguran sa 11. metara i doveo domaće u vodstvo. Pet minuta nakon toga nova prigoda za domaće, Jandrek je izdržao tri klizeća starta i onda izašao sam pred vratara gostiju. Sa nji su bila i dva suigrača izašli na Hodžića, Jandrek je mogao birati kome će dodati, ali se odlučio na udarac koji je obranio vratar Zmaja. Nakon pola sata igre nova prigoda Zmaja, Antunovićev udarac glavom izvrsno je obtanio Ljubić. Nakon toga Sokol je zamalo iskoristio pogrešku Budalića, išao je sam na Ljubića koji je odlično reagirao i obranio udarac sa 10. metara. Udarac Delića u 40. minuti sa 12. metara čudesno je Hodžić izbacio u korner. Mujan je u 59. bio ponovo u izglednoj prigodi, njegov udarac sa desetak metara zaustavio je sigurni Hodžić. Zmaj je najbolju priliku za izjednačenje imao u 70. minuti, najprije iz bliza pucao Antunović, odbijena lopta ponovo dolazi do njega a on pogađa vratara Ljubića. Hajduk je podebljao vodstvo u 78. Jandrek je prošao po desnoj strani i idealno uposlio Mujana koji sigurno posprema loptu u mrežu Zmaja. U 87. Antunović je opet bio u prigodi, ali se nije najbolje snašao pred vratima Hajduka. Hajduk je povećao na 3:0 u89, Delić je gurnuo loptu u mrežu Hodžića za potvrdu pobjede. U sudačkoj nadoknadi Zmaj je smanjio na 3:1, Filip Gojak se najbolje snašao u gužvi pred vratima Hajduka i ugurao loptu u mrežu Ljubića.

Jakov Kovačević