Erasmus u OŠ Gradac: Povezivanje učenika s europskim prostorom

U Osnovnoj školi Gradac je 29. i 30. rujna održan sedmi transnacionalni projektni sastanak u okviru projekta Povezivanje učenika s europskim prostorom. Projekt je nastao u okviru programa Erasmus+, a preko Agencije za mobilnost i programe EU. Voditeljica projekta je psihologinja Branka Perić. Osim OŠ Gradac, partneri u ovom projektu su škole Great Malvern Primary School, Great Malvern, UK; Tavşanlı Tepecik Ortaokulu, Kütahya, Turska; Special School – TEE Acharnon, Atena, Grčka; International Partnership Junior High School with bilingual classes, Wieprz, Poljska; CEIP Velada, La Linea, Španjolska; Technical College of Electronics and Telecommunications Gh.Marzescu, Iaşi, Rumunjska i Institut Valldemossa, Barcelona, Španjolska.

Tijekom provođenja ovog trogodišnjeg projekta, planirano je ostvariti dva intelektualna rezultata i to Što mi znamo o našim europskim susjedima – mjerni instrument za ispitivanje znanja o europskim zemljama te nastavne materijale vezane uz poučavanje o europskim zemljama. Područja kojima se projekt bavi su: učenici i njihove obitelji, škola, lokalna zajednica, nacionalno područje, festivali, poznati ljudi i tradicionalna kuhinja. Tema projektnog sastanka održanog u Gradcu bila je analiza rezultata dobivena mjernim instrumentom za ispitivanje znanja o europskim zemljama, predstavljanje nastavnih materijala vezanih uz peti fokus projekta Poznati ljudi te planiranje sadržaja nastavnog materijala vezanog uz područje Tradicionalna kuhinja, kao i ostalih projektnih aktivnosti.

Ovaj sastanak je ujedno bila prigoda za kratko upoznavanje s Osnovnom školom Gradac te uopće hrvatskim obrazovnim sustavom. Nakon što su kratkom priredbom učenici 3. i 4. razreda gostima izrazili dobrodošlicu i pozdravili ih na svih šest jezika zemalja sudionika projekta, gosti su obišli školu te kroz igre i razgovor bolje upoznali učenike. Goste je primio i načelnik Općine Gradac Ivo Kosović, koji ih je kratko upoznao s poviješću ovoga kraja, izložio osnovne podatke o Općini Gradac te ih upoznao s planovima razvoja Općine.

Gosti i domaćini su se družili i izvan formalnog dijela sastanka. Većini gostiju je ovo bio prvi posjet Hrvatskoj i na odlasku nisu krili oduševljenje ljepotom naše zemlje, ali i srdačnošću i gostoprimstvom ljudi te obećali da ovo nije i njihov posljednji posjet našoj domovini.

MP