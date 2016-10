3. HNL-Jug, 8. kolo: Hajduk se vratio na vrh, Zmaju fenjer

Odigrano je osmo kolo Treće HNL-Jug i došlo do promjene na vrhu i dnu prvenstvene ljestvice. Pobjedom nad Zmajem iz Makarske od 3:1 momčad Hajduka II ponovno je od Neretvanca preuzela vrh. Zmaj je dobro odigrao na Poljudu, iako pojačani s nekoliko prvotimaca bijeli su sretno došli do bodova. Nije se proslavio ni sudac Grabovac, nakon što je u 20. minuti dosudio nepostojeći kazneni udarac domaći navijači vikali su Deliću -Promaši, promaši. Nade Neretve da bi nakon 8. kola mogla biti vodeća na tablici ugasio je OSK iz Otoka. Hrvace su na svom travnjaku potvrdile dobru formu i bez većih problema došli do pobjede nad Omišem. Pogotkom Marića Kamen je došao do treće pobjede u tjedan dana, te se vinuo u sam vrh. Primorac iz Biograda je pogodcima u 45. i 90. minuti došao do važnih bodova. Njegov imenjak iz Stobreća tek se u sudačkoj nadoknadi spasio poraza od GOŠK-a.

Okršaj Junaka i Zadra koji su tražili bodove nade pripao je domaćima, Croatia i Neretvanac odigrali su 2:2. Orkan je sa visokih 4:1 porazio Val, trener domaćih Vitaić u igru je u 46. minuti uveo Šarića, a on je s 3 pogotka bio najzaslužniji za prekid serije poraza.

Rezultati:

Hajduk II - Zmaj M 3 : 1

Neretva - OSK 1 : 3

Hrvace - Omiš 2 : 0

Kamen _ Zmaj B 1 : 0

Primorac B - Jadran LP 2 : 0

Primorac S - GOŠK D. 2 : 2

Junak - Zadar 1 : 0

Croatia - Neretvanac 2 : 2

Orkan - Val 4 : 1

Poredak: Hajduk II 16, Neretvanac 15, Kamen 15, Hrvace 15, OSK 14, Neretva 13, GOŠK-Dubrovnik 12, Omiš 11, Zmaj B 10, Junak 10, Zadar 9, Croatia 9, Primorac S 9, Jadran LP 9, Val 9, Primorac B 8, Orkan 7 Zmaj M

U idućem kolu Zmaj je domaćin Neretve iz Metkovića.

J. Kovačević/IvoR