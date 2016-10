Ozren Miočević već godinama samoinicijativno uređuje okoliš Osejave: Ovdje je priroda svaki kamen pretvorila umjetničko djelo

Ljepota prirodnog okruženja u kojem živimo oduvijek je bila najveći turistički adut kako grada Makarske, tako čitavog i Makarskog primorja – čisto more, pješčane plaže ili mistika Biokova ono je što svake godine dovodi na desetke tisuća turista, a što će još godinama biti naš glavni ‘protuargument’ ljetovalištima u Španjolskoj, Italiji i drugdje. Upravo je zbog toga svijest o važnosti očuvanja okoliša pogotovo bitna za grad u kojem živimo, a događanja od posljednjih nekoliko godina pokazuje da se ljudi, iako poslovično sporo, ipak počinju buditi po tom pitanju. Najbolji primjer tome je redovita godišnja akcija Zelena čistka koja svakog proljeća okuplja po nekoliko stotina volontera u udruženom pothvatu čišćenja okoliša obaju makarskih poluotoka, gradskih plaža i Parka prirode Biokovo. Iako svaka takva akcija iznese po nekoliko kontejnera otpada iz okoliša, ostaje činjenica da se radi ipak samo o jednom danu u godini, što je za nekakav trajan rezultat ipak premalo. Sve ovo navodimo kao uvod u priču o jednom od Makarana kojima je briga za okoliš postala najprije hobi, a potom i svakodnevnica u kojoj pronalazi i zadovoljstvo i smisao. Desetljećima jedan od najpoznatijih kuhara u gradu, šef kuhinje hotela Biokovo, Dalmacije, Meteora, Rivijere, Ozren Miočević danas u 73. godini života zaslužene dane u mirovini provodi kao možda jedini pravi ‘čuvar’ poluotoka Osejava – šume koja je svojom ljepotom inspirirala slikare, pisce i pjesnike, a o čijem se zelenilu većinu godine zapravo ne brine – nitko. – Svakog dana sam ovdje, makar na sat ili dva. Meni je normalno da se priroda voli, a neshvatljivo mi je kada ljudi ne mare za nju, ne znajući da je ona možda naše najveće bogastvo. Koliko joj god damo, vratit će nam – duplo – govori nam Ozren Miočević oslanjajući se na grablje s kojima je upravo maloprije poravnavao jedan od mini-vrtova koje je uredio uz šetnicu. Zapravo, čitavim putem od parkirališta Petra pana, kada šetate ili u smjeru Gradskog centra za obavješćivanje ili donjim putem prema škrijima, možete svjedočiti trudu i entuzijazmu ovog makarskog umirovljenika: poravnan put, uređene klupe, već spomenuti mini vrtovi, putokazi, sve je to dan za danom (kako će kazati ‘kamen po kamen’), sada već četvrtu ili petu godinu, uporno uređivao Ozren Miočević. – Sve što sam koristio je potpuno ‘domaće’. Biljke, drvo, kamen, sve je to odavde s Osejave i sve sam nosio sam. A pogledajte, svaki kamen Osejeave je sam za sebe umjetničko djelo. Izbrojao sam do sada nekih 80 ‘tura’ po desetak kamenja što sam nosio do ovdje, međutim, nije to previše naporno, u pitanju je zadovoljstvo i želja da se napravi nešto dobro. Počeo sam tako što sam krenuo najprije srediti jedne stepenice preko kojih je prije par godina jedna turistkinja pala i slomila nogu, a od tada me je neprestano ‘gonilo’ da se vraćam dalje i pokušavam još toga, objašnjava nam Miočević, čija su upornost i svakodnevni rad do danas dali već poprilično vidljive rezultate. – Nakon ovoliko vremena, dolaske u Osejavu doživljavam kao svakodnevnu obvezu, ne samo kao zadovoljstvo. Jedino čega se bojim svakog dana jest da ću doći i zateći razbijene ili bačene klupe što se, nažalost, često događa. Do sada barem petnaestak ili dvadeset puta. Nažalost, tu su domaći klinci puno gori od turista jer se devastacije događaju ne samo ljeti nego praktički stalno. Međutim, oni razbiju klupu, a ja je popravim. Znate, ljudi mi znaju kazati da nema smisla to što radim, da nema svrhe popraviti kada će netko ponovo sve to razbiti. Međutim, za mene je to kao da me netko pitao zašto sam se rodio ako ću već jednom umrijeti. Uglavnom, dok god mogu, radit ću i dalje, objašnjava nam Ozren Miočević. Iako se u počecima nije susreo s previše razumijevanja i odobravanja, danas se na njegovo svakodnevno uređivanje okoliša na Osejavi ipak gleda drugačije: trud su prepoznali i iz Grada Makarske, a nekadašnji poznati makarski kuhar dobio je i nekoliko poziva da svoj talent upotrijebi i na još nekoliko mjesta u okolici. – Mnogima se, što mi je uistinu drago, moj rad svidio pa su me zvali da im pomognem u vezi nekoliko drvenih stolova i klupa. Možda bude nešto u Velikom Brdu, čak i u okolici Omiša ali o tom potom. Osejava mi je već godinama na prvo mjestu, tu se vidim i dalje svakog dana i sve čemu se nadam je da će i drugi ljudi polako početi uviđati koliko je vrijedna ova priroda u kojoj živimo. Nadam se da će i Grad prepoznati to te se aktivirati i jače, jer provodeći vrijeme ovdje u prirodi sam dobio na desetke ideja o tome što je dobro, što nije, a što treba pod hitno popraviti. Primjerice, kanti za smeće nedostaje u svakom pogledu, a ne možemo očekivati od turista koji odu prema Nuglu ili Tučepima da se vraćaju s bocama u rukama jer ih nemaju gdje baciti. Osejava je naše bogatstvo i svi moramo pridonijeti kako bi to bogatstvo sačuvali i za sebe, ali i za našu djecu, odgovara nam Ozren Miočević.

O.Franić/IvoR