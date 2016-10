Nogomet: Brečić pogodio za remi

3. HNL-Jug, 9. kolo

Zmaj M - Neretva 1 : 1 (1:0)

Makarska, igralište na GSC. Gledatelja: 200

Sudac: Josip Zec (Split) 7

Strijelci: 1:0 Antunović (45), 1:1 Brečić (75)

Zmaj: Hodžić (7,5), Vojković (6,5) (od 44 Soklo 6), Kožul (5,5), Rašić (6), Antunović (7) (od 77 Selak -), Božinović (6,5), Gojak (6,5) (od 68 Šerer -), Šalinović (7), Roguljić (6), Lozina (6,5), Vidošević (6)

Trener: Goran Šušnjara

Neretva: Pavlović (7), Marić (6,5), (od 62 Matić 6), Tipuruć (6,5), D.Batinović (6), Kuran (7), Bubalo (6,5), A.Batinović (7), Ilijašević (6), Jerković (7), Brečić (7,5) (od 81 Šutalo -), Tomas (7) (od 89 Ereš -)

Trener: Goran Galov

Crveni karton: Vencel Kožul (Zmaj) u 75.minuti ( prekršaj u izglednoj prigodi za postizanje pogotka)

Najbolji igrač: Dragan Brečić (Neretva)

Iako se u gradu podno Biokova očekivala pobjeda ona se nije dogodila, i na koncu su solidni gosti iz Metkovića uspjeli osvojiti bod. Tek što je započela utakmica , u 3. minuti gosti su u velikoj prigodi, udarac Tomasa sjajno je obranio Hodžić. Uzvratili su domaći i u 5. minuti Vojković je izašao sam ispred Pavlovića ali je neometan pucao neprecizno. U 15. minuti nova prigoda za Neretvu. Tomas sa 7-8 metara puc, a sjajni Hodžić izbacuje loptu u korner. Nakon toga se uglavnom igralo na sredini terena, a bez izglednih prigoda. Zmaj je bio blizu vodstva u 36. minuti, Šalinović je snažno pucao sa dvadesetak metara i pogodio desnu vratnicu gostujućeg vratara. Pred odlazak na odmor domaći dolaze u vodstvo, nakon pogreške igrača Neretve Šalinović je pucao a Pavlović odbio loptu koja dolazi do Antunovića koji je s 5 metara posprema u mrežu gostiju. I u nastavku utakmice igralo se otvoreno. Rašić je u 53. minuti pucao uz samu desnu vratnicu Pavlovića. U 65. minuti gosti imaju mat poziciju, a Batinović je neometan izbio ispred Hodžića koji je ponovo sačuvao svoju mrežu. Deset minuta iza toga Kožul je prekršajem zaustavio Tomasa koji je bio u izglednoj prigodi za postizanje pogotka i od suca Zeca dobio crveni karton. Iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara Brečić je euro golom zatresao mrežu Hodžića. Do kraja utakmice iako sa igračem manje domaći su pokušali doći do sva tri boda, najbliže su bili u 88., kada Sokol sa 5 metara nije uspio pogoditi prazna vrata Pavlovića. Nije ovo prvi put da igrači Zmaja ne znaju sačuvati vodstvo, no, kontekst cijele priče trebao bi silno zabrinuti one koji vode klub.

Na utakmici je morao intervenirati dežurni liječnik Bobo Daskalović. Naime, u 43. minuti, nakon sudara s vratarom gostiju Pavlovićem, na terenu je ostao ležati igrač Zmaja Vojković. Nakon ukazane prve pomoći Vojković je prevezen u makarski Dom zdravlja. Na sreću, radilo se o lakšoj ozlijedi, i Vojković je mogao kući.

J. Kovačević/IvoR