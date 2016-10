2. HRL- Jug, 1. kolo: Makarke poražene u Kaštelama

Započelo je prvenstvo 2. HRL-Jug, a rukometašice Hotela Makarska gostovale su u Kaštelama i doživjele poraz. U uzbudljivoj i do kraja neizvjesnoj utakmici domaće su tek u zadnjim minutama došle do pobjede – pet minuta prije kraja gošće su bile u vodstvu od 25:26, zatim i 28:29, no nakon toga najbolje u redovima Marine Kaštela, ujedno i bivše reprezentativke Papak i Jadrijević-Olujić, svojim iskustvom i golovime donose prve bodove svojoj ekipi. U redovima hotelijerki najefikasnije su bile Delić, Bekan i Andrijašević.

J.K.