Na sajmu “Domaće je najbolje”: Obilna ponuda slasnih autohtonih delicija, ljekovitog bilja, pripravaka, kozmetike, nakita..

Grad Makarska je nakon proljetnih sajmova ove godine organizirao i jesenski sajam pod nazivom “Domaće je najbolje” s ciljem poticanja proizvodnih djelatnosti, promocije autohtonih, tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog sadržaja te razvoja gospodarstva. Sajam, između ostalog u vrijeme posezone osigurava kvalitetniju turističku i kulturnu ponudu, te na taj način pridonosi kvalitetnoj promociji hrvatskog gospodarstva, kulture života i rada.

Sajam je otvoren 8. listopada na prostoru Trga 156. brigade Hrvatske vojske i Trga 4. svibnja 533. Grad Makarska je osigurao prostor za izlaganje i prodaju. Prva dva dana je bilo pojačano zanimanje za sajamske posjete, a sada je to već nešto slabije, kažu neki izlagači u nadi kako će se sljedećih dana vrijeme proljepšati, a sajam privući još više kupaca. Prvi jesenski sajam u Makarskoj je privukao iznimno veliki broj izlagača – njih 20. Ove godine za razliku od ranije organiziranih proljetnih sajmova prostor izlagača s Trga 156. proširen je i na novouređeni prostor na Trgu 4. svibnja 533.

U razgovoru s vrijednim proizvođačima domaćih delicija, raznih pripravaka i rukotvorina, koji su izložili svoje proizvode, doznali smo kako bi voljeli svi, osobito oni koji nude domaće morske delicije i autohtone proizvode poput domaćeg sira, meda i slično da su im štandovi u prvim redovima do rive, te da sajmu nedostaje šušura i više marketinga njihove ponude. No, gledano u cjelini ako pitate one u prvim redovima gdje se nude rukotvorine, nakit, proizvodi od bračkog kamena, morske spužve, vilin korijen ili biokovsko bilje i prirodni pripravci oni ističu zadovoljstvo sudjelovanjem na makarskom sajmu i kažu kako su zadovoljni. Smatraju da je ovo pravi način prezentacije domaćih proizvoda te kako češće treba organizirati sajmove te na taj način potičemo poduzetnike i obrtnike na razvoj i očuvanje tradicije i kulturne baštine, ali i obogaćujemo kvalitetu turističke ponude.

Na štandu Riba Dražin j. d.o.o. , Marine Kaštela, vlasništvo Živka Dražina uistinu je pravo bogatstvo morskih delicija koje su pripravljene za trajanje, a svojom bojom, okusom i izgledom mame posjetitelje. Zaposlenik Jakov Jalić kaže, slabo se prodaje unatoč posjećenosti, mišljenja je da bi imali bolju prođu da su on i svi drugi s domaćim hranjivim proizvodima u prvom redu. Ovako mi smo na kraju, rijetki dođu kušaju, kažu odlično, ali kupovina 2. put. No, proizvodi su uistinu fantastični; nudi se marinirana ušata i inćuni, slana srdela, papričice punjene inćunima ili sirom. Smokve punjene bademima u maslinovu ulju, domaće masline, maslinovo ulje, salata od hobotnica…

Pravo bogatstvo dobrih vrsta domaćega sira s Krka nudi OPG Mrakovčić iz Kornića na otoku Krku. Sve te sireve, suhe smokve, ulje i druge delicije su autohtoni proivodi s Krka i proizvodi ih obitelj Mrakovčić. Gospođa Mrakovčić ističe kako je na proljetnim sajmovima u Makarskoj bila puno zadovoljnija lokacijom koju je imala. – Nije ova lokacija na ruku kupaca i posjetitelja. Ovuda prolaze ljudi u poštu platiti račune, a kada izađu više im nije ni do kakve kupovine. Trebalo bi nas s domaćim proivodima premjestiti bliže rivi, a ove s nakitom i rukotvorinama na naše mjesto – mišljenja je Vesna Mrakovčić. No, mora se priznati kako oni koji su kupovali proizvode OPG-a Mrakovčić, ipak dolaze jer znaju da su vrhunski.

Premda u samom susjedstvu ispred štanda U.O. “Yeti”, Tea Vukovića s fritualama, iako nije jedina takva ponuda na sajmu, zatičemo gužvu. Jadranka Beba Gaće ih priprema te kaže da ljudi znaju kakve su naše fritule i dolaze ovdje premda bi i mi na frekventnije mjesto. – Mislim da od samog mjesta sajmu nedostaje više šušura, glazbe, reklame i slično.

Lokacija ne smeta Ivici Vranješu koji prodaje robu prijatelja na štandu Jupiter projekta iz Zagreba. Kaže da posao ide dobro, a i sami smo se uvjerili. Za kratkog posjeta ljudi su kupovali himalajsku sol, kurkumu, zdrave pripravke i kreme od raznih ljekovitih biljki, od konoplje, razna ulja, začine, aroniju i zdrave dodatke prehrani. – Sajmovi su prava stvar. Kupci cijene naš asortiman. Zadovoljni smo izlaganjem na ovom sajmu jer je dobro i za promidžbu i edukaciju kako bi što više približili ciljeve naše udruge a to je projekt poticaja i razvoja razvoja ekologije kulture, i tehnologije.

I na jesenskom sajmu je štand Hildegard čija je vlasnica zadovoljna pozicijom na samoj rivi i kaže kako je ovaj sajam dobra prilika za promociju domaćih proizvoda. -Na štandu Hildegard nudimo prirodne kozmetičke preparate bez konzervanstva i umjetnih dodataka – kaže vlasnica Diana Jurić.

Antonija Zelenika, vlasnica OPG-a iz Požege ponudila je ekološki uzgojen šipak i prerađevine, domaće džemove od raznih vrsta voća, domaći ajvar, med, razne biljne čajeve pakirane kao suvenire…- Ja idem puno po sajmovima i mislim da je na makarskom sajmu dobro, ali da treba poboljšati šušur.

Zadovoljni su i na štandovima koji nude Suvenire od bračkog kamena j.d.o.o. na štandu vlasnika Mirka Drpića, zatim nakit ručno rađen od prirodnih materijala u obrtu Nova škrinjica iz Dugog Sela.Vrijedne rukotvorine; slike, ukrasne kutije i slično ponudila je i Udruga “OšNeš” iz Makarske. Manuela Puharić kaže kako je sada malo turista, a oni ovakve proizvode uglavnom traže.

Na makarskom sajmu uistinu svašta možete pronaći. Slađana Đojči iz Petrinje nudi vilin korijen. -To je crni korijen biljke koja je u naše krajeve stigla prije 400 godina iz Indije i ima list palme, koji ovako sirov izvađen na dubini od gotovo dva metra može stajati 5 mjeseci,a pripravljen s rakijom traje i puno dulje – educira Slađana svoje kupce i dodaje da ga ljudi traže zbog ljekovitih svojstava.

Snježana Brajko iz Đakova na štandu D & Souvenirs zadovoljna je ovom jesenskim sajmom na kojem je ponudila bogatstvo rukotvorina: pločica s imenima, ukrasnih predmeta.

Prava atrakcija na sajmu je i štand prekriven prirodnim spužvama, Anita Škugor, iz firme Aqua Sub iz Brodarice kod Šibenika kaže kako njihova firma izlovljava i prerađuje prirodne morske spužve iz Jadrana. One su iznimno kvalitetne i svuda, te tako i ovdje u Makarskoj ih rado kupuju.

Nakon posjeta makarskom sajmu uistinu vam možemo preporučiti- posjetite ga, pruža iznimnu priliku za nabavu domaćih proizvoda vrhunske kvalitete i to tu na kućnom pragu. Uz domaće, nadamo se kako će i turisti koji borave u našim hotelima iskoristiti ovu iznimnu priliku i posjetiti sajam “Domaće je najbolje” koji je otvoren do 20. listopada.

Janja Glučina / IvoR