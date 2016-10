Nova plesna godina: Folklorni ansambl ‘Tempet’ vrši upis novih članova

Folklorni ansambl Tempet iz Makarske brižno njeguje stare plesove i pronosi ime grada. U želji da ta baština ostane u sigurnim rukama i ove godine otvara vrata novim članovima.

Naime, započeli su upisi u novu plesnu godinu, a odvijaju se u prostoriji pored Gradske knjižnice Makarska, u Ulici don Mihovila Pavlinovića 1.

Ponedjeljkom i srijedom od 19 do 20 sati upis je za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, a utorkom i četvrtkom od 20 do 21 sat za sve ostale.

J.M./arhiva MP