Novo vrijeme Apfel na slovenski pogon: Tri boda u Slavonskom Brodu

1. HMNL 3, kolo

Brod 035 - Novo vrijeme Apfel 2 : 3 (1:2)

U susretu 3. kola 1.HMNL Novo vrijeme Apfel je pogotkom u posljednjoj minuti osvojilo 3. vrijedna boda na gostovanju u Slavonskom Brodu. Makarani su bolje otvorili utakmicu i poveli već u 3. minuti preko Igora Osredkara. Nakon što je domaćima isključen Gudelj za 0:2 pogađa Vedran Kazazić. Izgledalo je da će gosti lako do bodova, no do odmora Brod smanjuje preko Ruheka. U nastavku stvari na početak vraća Bundavica, i kad se već činilo da će susret završiti podjelom bodova mladi Najce Hozjan zabija u zadnjoj minuti za konačnih 2:3 i veliko slavlje Makarana.

Novo vrijeme je tako osvojilo tri nova boda, te sa 7 od mogućih 9 ostaje u vrhu ligaškog poretka.

Slavonski Brod, SD Brod. Gledatelja: 400

Suci: Saša Tomić i Mislav Đeko

Strijelci: 0:1 Osredkar (3), 0:2 Kazazić (10), 1:2 Ruhek (12), 2:2 Bundavica (26), 2:3 Hozjan (40)

Novo vrijeme Apfel: Perković, Vuković, Osredkar, Hozjan, Bajrušović, Kazazić, Pašalić, Musinov, Milunović, Andrijašević, Nižetić, Matković, Tomaš

Trener: Teo Strunje

Igrač utakmice: Igor Osredkar

J. Kovačević/arhiva MP