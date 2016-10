Posebna regulacija prometa 23. listopada: Riva zatvorena za promet od 8 do 12.30 sati

Zbog održavanja druge po redu Međunarodne atletske utrke „Makarska 10 km” u nedjelju 23. listopada vrijedit će posebna regulacija prometa.

Gradska riva bit će zatvorena za promet od trajektnog pristaništa do Gradskog sportskog centra Makarska i to u vremenu od 8 h do 12.30 sati.

U vremenu od 9.30 do 12.30 za promet će biti zatvorene ulice koje čine trasu utrke: Obala kralja Tomislava, Marineta, Franjevački put, Ulica Stjepana Ivičevića (istočni rotor), Ulica don Mihovila Pavlinovića, Ulica Ante Starčevića i Ulica Kralja Zvonimira – rotor kod autobusnog kolodvora) te ulice koje su prometno povezane sa glavnom trasom utrke: Alkarska ulica, Kotiška ulica, Potok, Ulica Jakše Ravlića (izlaz kod Stare škole), Put Makra, Biokovska ulica, Ulica Slikara Gojaka, Ulica A. G. Matoša, Jadranska ulica i Ulica Stjepana Radića.

