3. kolo 2. HRL-Jug, žene: Iz Solina sa minus jedanaest

Petason Vranjic - Hoteli Makarska 42 : 31 (22:13)

Solin, dvorana na Bilankuši. Gledatelja: 50

Suci: Milić i Stipandžija (Šibenik)

Petason Vranjic: Andabaka, Majić 1, Ljubičić 2, Boko 12, Ivić 1, Kljaković-Gašpić 4, Lisica 3, Mijatović 2, Belička, Buljan 5, Šimičić 3, Đuran 1, Škarić 3

Trener: Ante Božić

Hoteli Makarska: Pletikapa, Andrijašević 4, Matić 3, Sokol 7, Alagić, Delić 10, Bekan 3, Mišković 3, Pavlinović 1, Bogdan, Bajić, Selak, Juričić

Trenerica: Marija Židić

Sedmerci: Petason Vranjic 4/4, Hoteli Makarska 6/5

Hoteljerke su bolje otvorile utakmicu na gostovanju u Solinu, Klara Andrijašević dovela je gošće u vodstvo već u 1. minuti. Nakon što su domaće poravnale Ema Bekan postiže pogodak za novo vodstvo igračica Marije Židić. Sve do dvadesete minute ni jedna ekipa nije imala značajniju prednost, a tada su domaće igračice prebacile u brzinu više i do odlaska na odmor imale nedostižno vodstvo od plus devet. I u nastavku utakmice oba sastava više pažnje pridavali su napadu nego obrani, na kraju su gledatelji vidjeli čak sedamdeset i tri pogotka.

Kod Petason Vranjica najefikasnija je bila Maja Boko koja je postigla 12 golova, kod Hotela Makarska Mirna Delić zabila ih je 10.

J. Kovačević/arhiva MP