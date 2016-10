Grad Makarska odlučan u povratu u prvobitno stanje javnoprometne površine u Ulici M. Marulića: Počelo uklanjanje mehanizacije i kamenih kocaka koje je postavio Migros d.o.o.

U Ulici Marka Marulića br. 4 i 5 od jutros se provodi postupak izvršenja Rješenja kojeg je donijelo Komunalno redarstvo Grada Makarske. Tim Rješenjem određuje se način povratka javno prometne površine u prvobitno stanje putem treće osobe.

Naime, u ovom drugom pokušaju Grad je ustrajan javnu površinu koju su građani koristili cijelo vrijeme od kada su sagrađene zgrade, vratiti u prvotnu namjenu. Međutim, tvrtka Migros, koja istu ne priznaje javno-prometnom površinom, na toj lokaciji želi graditi poslovno-stambenu dvokatnicu te je Gradu Makarskoj podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Migros je s površine u Marulićevoj uklonio asfalt, postavio kamene kocke i rubnike, dijelom izmakao trasu ceste te dovezao mehanizaciju čime je onemogućeno korištenje dijela ulice i postojećeg parkinga. Sve to značajno utječe na kvalitetu života građana u ovim stambenim zgradama do kojih sada ne mogu pristupiti interventna vozila u slučaju bilo kakve potrebe.

Komunalni redari su izlaskom na teren još u srpnju ove godine utvrdili da je na javnoprometnoj površini , u naravi trasa pristupnog puta u općoj uporabi, k.č.br.3059/1 k.o. Makarska-Makar, došlo do oštećenja sloja asfalta počinjenog od strane tvrtke Migros d.o.o. Rješenjem od 11. srpnja direktoru Milanu Ravliću naloženo je vraćanje javno-prometne površine u prvobitno stanje, no on to u ostavljenom roku nije učinio.

Danas je počelo drugo izvršenje Rješenja o vraćanju javnoprometne površine u Ulici Marka Marulića u prvobitno stanje. Na lice mjesta izašla je dogradonačelnica Lori Veličković, a uz predstavnike Komunanog pogona i Makarskog komunalca d.o.o., kako bi se izbjegla bilo kakva incidentna situacija, angažirana je policija i zaštitarska služba.

-Grad Makarska odlučan je štititi svoju imovinu i javnoprometne površine. Zgrade u ovoj ulici sagrađene su još 80-tih godina i imaju pripadajući parking. Zemljište je privedeno namjeni i u funkciji je javnoprometne površine. Prvo izvršenje nije uspjelo, a sad smo proveli sve zakonske radnje kako bi se postupak mogao provesti ali to je teško napraviti u jednom danu budući da tvrtka Migros i dalje pokušava spriječiti izvršenje rješenja postavljanjem teške mehanizacije, istaknula je zamjenica gradonačelnika Lori Veličković, naglasivši da će Grad Makarska ostati odlučan u zaštiti svoje imovine te javno-prometnu površinu u Ulici Marka Marulića vratiti u prvobitno stanje i asfaltirati.

J. Morović/IvoR