KIckboxing: Jure Drlje srebrni na Europskom seniorskom prvenstvu u Mariboru

Makaranin Jure Drlje osvojio je srebrnu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u kickboxingu, održanom od 22. do 29. listopada u Mariboru. U konkurenciji od preko 500 natjecatelja iz 40 zemalja, Drlje je u četvrtfinalu svladao prvaka Italije Martina Bonettija, u polufinalu aktualnog prvaka svijeta,Rusa Ildara Gabbashova, da bi u finalnoj borbi izgubio od austrijskog borca Romana Brundla. – Ovaj put je Austrijanac bio bolji, no jedva čekamo Svjetsko prvenstvo u Brazilu iduće godine, gdje će naš Jure po prvi put nastupiti na kao senior. No i ovaj uspjeh je ogroman, teško je išta reći osim da sam kao trener ponosan na Juru i da njegovo vrijeme tek dolazi – kazao je trener Pero Gazilj. Inače, na prvenstvu je od članova kickboxing kluba Mawashi nastupila i Kristina Ravlić, no zaustavljena je u prvom kolu od prvakinje Slovenije.

