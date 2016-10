3. HRL-Jug, 4. kolo : I Solin 2 prejak za Kingtrade

Rukometaši Kingtradea odigrali su još jednu lošu utakmicu, na domaćem parketu bplji od njih bili su mladi igrači Solina II. Domaći su u 20. minuti imali vodstvo od 10:6 i tada je izgledalo kako su šanse gostiju za preokret gotovo minimalne. Međutim, borbenom i efikasnom igrom do odlaska na odmor gotovo su stigli vodstvo domaćih. U nastavku susreta domaći su bili u vodstvu do 54,.tada su su gosti poravnali na 27:27. U zadnjim trenucuma domaćima je ponestalo snage i koncentracije, to koriste gosti i na kraju potpuno zasluženo dolaze do četvrte pobjede u nizu. Kod domaćih Marino i Niko Urlić nesu imali podršku od ostalih suigrača, kod gostiju su najbolji bili Karlo Ivić i Marino Boban koji su zajedno postigli dvadeset i jedan pogodak.

Jakov Kovačević