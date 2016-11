GCOM: Dio Ratca bez vode od 8,30 do 12 sati

U Makarskoj u Ulici Dmine Papalića, u dijelu ulice Ante Starčevića od trećeg mosta do trgovine Tommy te u južnom dijelu Cvjetne ulice, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, doći će 2. studenoga od 8,30 do 12 sati do obustave u opskrbi pitkom vodom.

MP