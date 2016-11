Na Skupštini makarske Turističke zajednice: Milijun i 300 tisuća noćenja je sjajan rezultat ali ponuda mora biti još kvalitetnija i prepoznatljiva

U Makarskoj je ostvareno 1.300.000 tisuća noćenja. Uz slovačke goste koji su najbrojniji, slijede ih Nijemci, a osobito raduje povećan broj dolazaka iz skandinavskih zemalja. Sve to rezultat je dobre promidžbe na kojoj će se ustrajati, ali i niza različitih manifestacija od početka svibnja do konca rujna. Iznad svega Makarska je siguran grad i to turisti cijene. I poslovanje Ureda Turističke zajednice odvijalo se po planu koji je postavio za cilj prihod od 5,5 milijuna kuna. U svemu je pomoglo uvođenje sustava E-visitor, čime je omogućena lakša registracija gostiju i uvid u popunjenost smještaja. Ipak, prostora za poboljšanja ima jer Makarska ima neiskorištenog potencijala za postati više prepoznatljiva turistička destinacija, naglašeno je na redovnoj godišnjoj Skupštini Turističke zajednice grada Makarske kojom je predsjedavaoOd ukupno 26 skupštinara bilo je nazočno 16, a MI Braća Pivac delegirala je novog člana i to

Izvješće o radu za 2016. i Plan za 2017. kao i Plan prihoda podnio je Tonči Lalić, direktor Ureda TZ Makarska. -Turistička sezona 2016. godine ostvarila je do konca rujna 1.299.439 noćenja što je povećanje od 12 % u odnosu na 2015. godinu kada je do konca rujna bilo ostvareno 1.158.296 noćenja. Također u prvih devet mjeseci u Makarskoj je ostvareno 207.372 dolazaka što je za 15 % više nego u istom razdoblju 2015. kada je bilo 179.897 dolazaka. Prosječno su gosti boravili u Makarskoj 6,3 dana. Za napomenuti je da su u prošloj godini nekomercijalni smještaj kao i noćenja u nautici bila uključena u ukupan broj noćenja, a od ove godine ona se posebno bilježe. Stoga bi ukupni rezultat ostvarenja noćenja i dolazaka bio još veći u odnosu na prethodnu godinu.

Grad Makarska u 2016. je ponudio turističkom tržištu kategoriziranih 16.890postelja, od čega u hotelima 3.322, u privatnom smještaju 12.595, u kampovima 561, hostelima 20, te 392 registriranih postelja kod pravnih osoba kategoriziranih kao 335 soba i apartmani za iznajmljivanje i 57 kuća za odmor . Registriranih novih kapaciteta odnosno postelja u hotelima je 458, a u privatnom smještaju 1.051.

Popunjenost: Privatni smještaj 65 dana, hoteli 135 dana

U Makarskoj je u srpnju zabilježeno 398.478 noćenje što je za 14 % više nego protekle godine, a registrirano 64.649 posjetitelja što je za 26 % više nego 2015. Tzv. „srpanjska rupa„ se ove godine nije odrazila na Makarsku pa je i planirani broj posjetitelja znatno povećan.

Do konca rujna je ostvareno 1.299.439 noćenja što je povećanje od 12 % u odnosu na 2015. kada je do konca rujna bilo ostvareno 1.158.296 noćenja. Također u prvih devet mjeseci u Makarskoj je ostvareno 207.372 dolazaka što je za 15 % više nego u istom razdoblju 2015. kada je bilo 179.897 dolazaka.

Ukupno su svi makarski hoteli za prvih 9 mjeseci ostvarili 448.270 noćenja što je povećanje od 14 % u odnosu na 2015. kada su hotelske kuće ostvarile ukupno 394.544 noćenja. Hoteli su u prvih devet mjeseci bili popunjeni 135 dana. Privatni iznajmljivači, pansioni, turističke agencije i ostali su ostvarili rekordnih 819.734 noćenja što je za 14 % više nego u istom razdoblju protekle godine kad je za prvih devet mjeseci ostvareno 732.277 noćenja. Privatni smještaj je u prosjeku bio pun 65 dana. Dakle, uzimajući u obzir činjenicu i broj ukupnih ostvarenih noćenja na nivou grada, u odnosu na ukupne kapacitete prosječna popunjenost je bila 77 dana.

U kampu “Jure” i “Posejdon “je u prvih 9 mjeseci ostvareno ukupno 31.435 noćenja što je znatno povećanje od 53 % ..

Poljaka najviše, Nijemci na drugom mjestu, Šveđani i Norvežani sve brojniji

Što se tiče statistike prema zemljama iz kojih nam dolaze posjetitelji najveći broj noćenja je ostvaren od strane državljana Poljske i to 216.232 što je povećanje od 18 % u odnosu na 2015. Njemačka je zauzela drugo mjesto po broju noćenja i treće po broju posjetitelja odnosno dolazaka. Predstavlja ugodno iznenađenje jer Nijemci bilježe porast noćenja za čak 21 %. BiH je na drugom mjestu po broju posjetitelja, a treća po broju noćenja. Tradicionalno tržište Češke Republike, na petom mjestu nakon lanjskog pada broja noćenja od 5 % bilježi također padajući trend. Hrvatski građani sa 13.692 posjetitelja zauzimaju šesto mjesto što je za 6 % manje nego 2015. godine kad ih je bilo 12.948. Po broju noćenja ( 62.270 ) zauzimaju osmo mjesto.

Najveće iznenađenje i porast bilježi Švedska. Na četvrtom mjestu po dolascima i po noćenjima su upravo Šveđani sa ostvarenih 16.523 dolazaka što je za 38 % više nego 2015. Ostvarili su 113.047 noćenja tj. 42 % više nego lani. To predstavlja ujedno i najveće povećanje broja noćenja u Makarskoj. Početak rada hotela “Romana” (apartmanski dio), kao i dobru popunjenost privatnih vrhunskih kapaciteta koje zakupljuje agencija “Apolo” rezultirala je i velikim dolaskom švedskih državljana u Makarsku. Norvežani su po broju dolazaka na sedmom mjestu sa 11.900 dolazaka.

Puno odrađeno na promociji

Promotivne aktivnosti turističke ponude TZ-a bile su usmjerene na one akcije koje u najvećoj mjeri omogućuju što izravniji kontakt s potencijalnim potrošačima poput prihvaćanja i informiranja studijskih grupa, novinara, turoperatora i putničkih agenata koji putem HTZ-a, TZ Županije ili direktno posjećuju grad Makarsku. Uspostavljane su izravne komunikacijske veze, oglašavano u medijima, sudjelovano na specifičnim promotivnim akcijama u organizaciji TZ Splitsko- dalmatinske županije, HTZ-a i hotela Makarska d.o.o. (Olomouc, Sarajevo, Bratislava, Beč, Berlin , Prag) zajedno sa kolegama sa Makarske rivijere, organizirane samostalne prezentacija TZ grada Makarske sa kolegama iz susjednih općina na domaćem emitivnom tržištu, sudjelovano na turističkim sajmovima. Makarska je posljednje tri godine aktivni član tzv PPS kluba (Produženje predsezone i podsezone) koja je iznimno važna akcija uređena od strane HTZ-a. Zajedno s kolegama s cijele Rivijere radilo se na zajedničkoj promociji s ciljem produženja turističke sezone. U gradu je od travnja do konca rujna bilo više od 130 kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija. Samo u rujnu u Makarskoj su bile 22 manifestacije.

Potrebno još bolje uređenje grada: U planu akvarij u Grotti

Započeti projekt hortikulturnog uređenja u suradnji s Gradom Makarska u 2016. godini pokazao je da je nekim dijelovima našeg grada potrebna dodatna pozornost u cilju oplemenjivanja prostora za što ugodniji boravak naših turista. Praksa je pokazala da je Turističkoj zajednici puno lakše promovirati lijepo uređenu destinaciju i da uređena destinacija sama po sebi privlači više posjetitelja i donosi veći broj noćenja.

Glavni punktovi na kojima je planirano napraviti značajna poboljšanja su glavna gradska plaža, park Sv. Petar, Osejava i Zelenka s velikim brojem smještajnih kapaciteta, stara gradska jezgra (nakon potpune rekonstrukcije Kalalarge došlo je do velikog povećanja broja posjetitelja u starom gradskom centru i sada je potrebno taj prostor oplemeniti s hortikulturnim aranžmanima, također se treba razmisliti i o zamjeni neonskih i drugih reklama sa unificiranim modelom oglašavanja). Dobra je stvar što su privatni ugostitelji otvorili par novih objekata i time oživili samu ulicu i donijeli novu ponudu. Riva kao žila kucavica grada te prigradske zanimljivosti kao što su biciklističke staze i Botanički vrt. Budući akvarijkoji bi se uskoro trebao početi graditi u bivšem klubu “Grotta”, zacijelo će doprinijeti novoj turističkoj ponudi grada. Namjera je da u suradnji sa gradskim komunalnim poduzećima, svaku lokaciju detaljno analiziramo i sukladno našim mogućnostima uredimo prema željama naših posjetitelja.

Primjedbe gostiju: Gužva na plaži, nelegalna prodaja, manjak parkirališnih mjesta



Najviše primjedbi se odnosilo na nelegalne prodavače svakakvih proizvoda na gradskim plažama, prevelika gužva na plažama, nepostojanje prostora namijenjenih kućnim ljubimcima te općenito na urednost i čistoću. Ove godine smo imali smanjene pritužbe na buku, uz iznimku na bučne koncerte narodne muzike u klubu na sportskom centru. Smanjen je i broj ponuđača ilegalnog smještaja na cestama i u gradu , iz prostog razloga što se sve manji dio posjetitelja odlučuje tražiti smještaj tek pri dolasku na odmorišnu destinaciju. Internetske rezervacije su rezultat smanjenom broju ilegalnih ponuđača smještaja. Primjedbi je bilo i na buku prilikom predsezonskih građevinskih radova kao i mali broj parkirališnih mjesta. Potrebno je povećati kontrolu čistoće gradske plaže u predvečernjem terminu, a pogotovo na plažama koje su udaljene od centra grada. Treba naći mjeru i u dogovoru s ugostiteljima na vrijeme definirati dozvoljeno radno vrijeme tijekom ljetnih mjeseci.

Smatramo da je grad Makarska ograničeno područje što se tiče prostora za stanovanje i turističkog privređivanja, te se u tom cilju nameće potreba izrade studije razvitka grada koja će dati određene okvire, i projekciju daljnjeg razvitka poglavito turizma kao temeljne gospodarske djelatnosti, ističe Tonči Lalić.

Više od 130 manifestacija: MaFest ponovno 2017.

-Grad Makarska, TZ Makarska kao i ostali suorganizatori su osmislili i odradili ovu najveću manifestaciju – Makarsko kulturno ljeto. Ove godine pogotovo je bila bogata raznovrsnim programom, predstavama, koncertima klasične, rock, jazz i ostale glazbe. Nastupali su brojni poznati domaći i strani umjetnici. Ovu manifestaciju popratio je veliki broj gledatelja kao i domaćina koji su skoro svaki dan mogli uživati u raznim događanjima.

Gradska ljetna manifestacija udahnula je novi život iznimnim lokacijama u srcu grada, poput bajkovitog prostora na poluotoku Sv. Petru koji je tijekom ljetnih mjeseci pod zvjezdanim nebom ugostio neke od najznačajnijih festivalskih događanja u gradu tijekom ljetne sezone. Programom i ponudom bogatije nego ikada, Makarsko kulturno ljeto nametnulo se na karti hrvatske umjetnosti kao događanje koje je iz ljeta u ljeto podcrtano sve debljim slovima.

Hrvatski turistički kongres druga je po redu stručna manifestacija u organizaciji Poslovnog dnevnika, i tematski posvećena turističkoj industriji i srodnim djelatnostima. Makarska je bila domaćin najvećem sportskom događaju u RH , a to je atraktivna biciklistička trka kroz Hrvatsku. – Tour of Croatia. Međunarodni rukometni turnir predstavlja najveći i najmasovniji sportski događaj u Makarskoj.

DokuMA – festival dokumentarnog filma dobio odlične ocjene jer je bio međunarodni, a specijalni gosti i domaćini bili su i veleposlanici iz zemalja partnera. Kao i prošlih godina je prikazano i nekoliko premijernih dokumentarnih filmova, a i ostali izbor je bio izvrstan. Makarska od 1. do 5. lipnja ponovno postaje grad dokumentaraca te mjesto susreta i stvaralaštva mladih filmskih talenata iz regije i svijeta. Uz međunarodnu konkurenciju kratkometražnih dokumentaraca Mali Garmaz, u kojoj su se natjecali filmovi s tri kontinenta. U organizaciji šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija (SKMER) u Makarskoj se, na Kačićevu trgu i u hotelu Miramare, od 19. do 21. veljače održao drugi po redu Interregionalni kup kuhara europskih regija (IKKER). Inače, samo natjecanje okupilo je na jednom mjestu 15 najbolje plasiranih kuhara s natjecanja održanih tijekom 2015. godine, a natjecatelji su osim iz Hrvatske, došli iz susjedne BiH, Slovačke, Italije, Makedonije, Slovenije, Srbije te Crne Gore, koja je bila ujedno i ovogodišnja zemlja-partner manifestacije.

Tradicionalna manifestacija „Noć Kalalarge“ koju u sklopu Makarskog kulturnog ljeta organiziraju Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske održala se u srijedu, 17. kolovoza. Špalirom kroz nekada najširu i najdužu ulicu u Makarskoj posjetitelji su mogli pogledati izložbu fotografija u organizaciji udruge „Foton“ autora Vice Rudana i okušati se u starim igrama poput potezanja konopa, skakanja u vrećama i vrtnjom kola od barila Posjetitelji , kojih je bio veliki broj bili su zadovoljni a TZ Makarska je besplatno podijelila 100 litara vina i 600 plakata grada. Uprizorenje pomorske bitke Hrvati – Mlečani, nažalost, ove se godine nije uspjelo organizirati simulaciju bitke zbog lošeg vremena. Ni Festival plave ribe nije upriličen iz organizacijskih razloga, a Pozdrav ljetu je omelo loše vrijeme.

U suradnji s makarskim glazbenicima kao i našim gostima koji su etablirani u svijetu glazbe, planirali smo ponovo krajem kolovoza i početkom rujna pokrenuti treći Jazz festival u Makarskoj. Festival je bio odlično organiziran uz nastupe vrhunskih domaćih i stranih glazbenika.

MaFest (Makarski festival stripa) ove godine nije organiziran. Obzirom da je već stekao odličnu reputaciju i ugled nastaviti ćemo potpomagati isti. Veliki broj najznačajnijih crtaća i autora stripa bio je u Makarskoj zadnjih godina i nadamo se da će još više oplemeniti našu predsezonu i predsezonska događanja. Dogovoreno je s direktorom festivala da se ide u pripreme za novi festival u 2017. godini koji će biti u mjesecu svibnju, a predviđeno je da bude najveći do sada.

Wine Expo festival treba u potpunosti ponovo vratiti pod okrilje grada da cijela manifestacija bude u gradu. Inače je to veliki potencijal i predstavlja jedan od načina poboljšanja ponude .

Tjedan dana nakon poslovnog dijela festivala u Splitu, 29. i 30. travnja 2016. Dalmacija Wine Expo se preselio u Makarsku, koja je tradicionalni domaćin festivala već sedmu godinu zaredom. Festival Dalmacija Wine Expo postao je centralni vinski događaj Dalmacije i neformalni signal da je turistička sezona službeno započela.

Festival klapa uz mandoline i gitare, ove godine bio je 12. festival, i to je jedan od najboljih makarskih brendova. Uvertira u ovaj festival su bili i koncerti pobjednika prošlih festivala i nastupi najboljih hrvatskih klapa. Festival svaku godinu privlači sve više gledatelja i postao je značajan u ponudi grada. Zahvaljujući Festivalu putovanja svaku godinu je u Makarskoj sve više putopisaca i najboljih pripovjedača o putovanjima u razne zemlje svijeta. I on je dobra prilika da se obogati naša posezonska. Na mETNO festivalu nastupili najbolji domaći i strani glazbenici te vrste glazbe. Odlična scenografija i nastupi privlače svaku godinu sve više posjetitelja ovog festivala. Tradicionalni mETNO festival u organizaciji makarskog FA Tempeta je, u svojem osmom izdanju, ponovo privukao brojnu publiku na Spomenik revolucije na Glavici, ponudivši im raznolik i kvalitetan kulturno /glazbeni program s međunarodnim predznakom. Foton – festival fotografije već treću godinu zaredom privlači pažnju domaće i strane publike.

Božićni grad jedna je od rijetkih zimskih manifestacija koje su naišle na veliko zanimanje i odobravanje građana i turista kojima se svake godine nudi sve bogatiji program. Radionice Djeda Božićnjaka, raznovrsna gastro-kulinarska ponuda, izložbeno-prodajni sajam, božićni kulturno-zabavni program u kojem uz lokalne glazbenike nastupaju i eminentne hrvatske estradne zvijezde, samo su dio njegove svakodnevne ponude. Cilj organizatora bio je da u ovo posebno doba u godini svojim građanima i gostima pruži istinski božićni ugođaj kroz obilje vizualnih, kulturno-zabavnih i gastronomskih sadržaja, a sve u svrhu promocije Makarske kao cjelogodišnje turističke destinacije. TZ Makarska se aktivno uključila u sva zbivanja u sklopu Božićnog grada.

Kongres sportskog turizma planiran je za početak studenoga i odlična je prilika za uspješno zatvaranje turističke sezone. Na ovom kongresu nazočit će također veliki broj sportskih stručnjaka, trenera, predstavnika Hrvatskog olimpijskog odbora, predstavnika sportskih klubova i udruženja. Domaćini ovog kongresa su Grad Makarska, TZ Makarska i Hoteli Makarska d.o.o .

Ove godine u Makarskoj je nastupio i veći broj stranih glazbenika u cilju što bolje suradnje i turističke ponude grada Makarske.

Nadalje, tu je projekt biciklističkih staza Makarske rivijere i Parka prirode Biokovo u razvoju destinacije. U konačnici je ovo trasiran put za jednu novu ponudu koja će svakako obogatiti turističku i sportsku ponudu našeg grada i doprinijeti dolasku novih posjetitelja koji vole biciklizam i vožnju po prirodi .

Naš grad je domaćin velikog broja međunarodnih sportskih natjecanja, međunarodnih kulturnih smotri, te glazbenih koncerata koji dovode u naš grad veliki broj posjetitelja. Prepoznali smo to kao dobru promociju našeg Grada tako da ćemo i u 2017. godini podržati sve smislene projekte koje za cilj imaju dobru promociju Grada Makarske i povećanje broja noćenja.

Pored manifestacija i projekata zabavnog karaktera, sustavno ćemo nastaviti projekte edukacije započete u 2016 godini. Kroz niz radionica u zimskom periodu 2016. i 2017. godine pokušati ćemo našim turističkim i ugostiteljskim djelatnicima pomoći u stjecanjima dodatne naobrazbe u cilju podizanja konkurentnosti i kvalitete makarskog turističkog proizvoda. Edukacije smo do sada radili u suradnji s HGK, TZŽ i Županijom splitsko-dalmatinskom te se nadamo da će nam oni i dalje biti dobri partneri – naglasio je Tonči Lalić.

Nadasve je naglasio da ovako dobrim rezultatima doprinosi osjećaj sigurnosti koji imaju turisti u Makarskoj. Zahvalio je Hitnoj pomoći, makarskim vatrogascima, GSS-u, policiji koji stalno bdiju nad građanima i posjetiteljima Makarske, te je najavio da će dogodine makarska Turistička zajednica sufinancirati cjelodnevni rad jedne ljekarne kako bi i na taj način bila ponuđena kvalitetna zdravstvena usluga.

Mijo Pašalić: Pokrenimo Festival torte makarane, zimski vaterpolski turnir…

Uz sve pohvale na rad makarske Turističke zajednice bilo je kritika i prijedloga. Tako Joze Škrabić drži da zapadni ulaz u grad treba biti uređeniji kao i utvrditi datume i manifestacije kako bi se na taj način privuklo goste.

- Neosporno je da ima puno manifestacija, ali nekima se gubi značaj. Zašto ne organizirati Festival torte makarane i privući poznate europske slastičare te time tradicionalnu makarsku slasticu učiniti još poznatijom – predložio je Mijo Pašalić. Sugerirao je ujednačavanje svih tenda i suncobrana u gradu kao i organiziranje velikih sportskih događaja u zimskim mjesecima, a koristeći resurs dvorane i bazena.

Vedran Ribarević je mišljenja da je Makarske premalo u medijima i ne zna zašto nitko iz makarske Turističke zajednice nije bio na skupu u Bolu. –Mi samo moramo dati prijedloge Hrvatskoj turističkoj zajednici za ljude, restorane, hotele i sve ono što čini turizam. Imamo vrijedne djelatnike, samo nedostaje inicijativa – ustvrdio je Ribarević.

Ivo Selak podsjetio je da je predložio da Grad Makarska organizira okrugle stolove za gospodarstvenike. Na taj način bi se osluhnulo koji ih problemi muče i što bi predložili, ali još ništa od te ideje. Mišljenja je da bi se više moralo poraditi i na organizaciji biciklističkih utrka regata, a kao problem je istaknuo lošu prometnu signalizaciju u pojedinim dijelovima grada.

Zahvalivši se na prijedlozima predsjednik Skupštine Turističke zajednice grada Makarske Tonći Bilić najavio je donošenje Odluke o urbanoj opremi te izradu Studije razvoja grada Makarske te Studije razvoja turizma.

Agencija Herakla: U Makarskoj gosti sve zadovoljniji

Članovima Skupštine makarske Turističke zajednice prezentirano je mjerenje kvalitete usluge metodom tajnog gosta za 2016., a koje je provela agencija Herakla drugu godinu zaredom. Prosječni rezultat je 75 posto, a za 10 poto je bolji od susjednih destinacija i 16 posto bolji nego 2015. Najvećom ocjenom za pruženu uslugu ocijenjeni su hoteli Miramare i Osejava, Gril Europa te Park prirode Biokovo.

Jasna Morović/IvoR