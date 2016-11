1. HMNL, 6. kolo: Makaranima bodovi nakon dramatične završnice

Kakva večer u Osijeku – Novo vrijeme teško je živjelo u finišu dvoboja ali je na kraju ipak sačuvalo pobjedu. Domaći malonogometaši pokazali su se kao tvrd orah za goste koji su bili favoriti , trener Smoje dobro je pripremio svoju momčad koja je uz veliku dozu agresije skoro došla do boda. Osječani su u prvom poluvremenu bili puno konkretniji , no, neke izgledne prigode nisu uspjeli realizirati. U nastavku susreta gosti su bili bolji, imali su brzu tranziciju lopta na što domaći nisu imali odgovora. Prvo je Duje Bajrušović u 27. minuti savladao Mladinu za početno vodstvo igrača Tea Strunje. Nakon pola sata igre Vlado Andrijašević je podebljao vodstvo gostiju. Novo vrijeme je međutim upalo u problem sa prekršajima, Osijek je smanjio na 1:2 u 34. minuti kada je Nospek bio precizan iz kaznenog udarca sa druge tačke izvođenja. Samo 11. sekundi prije kraja utakmice domaći su imali prigodu za poravnanje jer su imali po drugi put kazneni udarac sa 10 metara, a trener Strunje umjesto Perkovića na vrata je poslao Baškovića ne bi li on obranio udarac Nospeka. Ta se odluka pokazala dobitnom, Nospek je pogodio Baškovića a on hvata odbijenu loptu rukom izvan svog kaznenog prostora. Ovoga puta Pandurović je bio izvođač kaznenog udarca, pogodio je tek okvir gola nakon čega je uslijedilo veliko slavlje Makarana.

