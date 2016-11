2. HRL-Jug, (žene) 5. kolo : Hotelijerke se uozbiljile u nastavku utakmice

U petom kolu 2. HRL-Jug rukometašice iz Makarske gostovale su u Metkoviću, te su boljom igrom u drugom poluvremenu zasluženo došle do druge ovosezonske pobjede. Prvo poluvrijeme utakmice bilo je za zaborav, potpuno neočekivano dobile su ga domaće igračice, no u nastavku su gošće prebacile u brzinu više, do izražaja je došlo njihovo bolje tehničko-taktičko znanje a i fizička pripremljenost. Za preokret su najzaslužnije mlade Ema Bekan i Nina Juričić koje su bile i najpreciznije igračice u sastavu Marije Židić. Domaće su u drugom poluvremenu postigle tek šest golova, Pletikapa i Bogdan bile su vrlo dobre na vratima hoteljerki.

J.K-.