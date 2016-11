Zmaj: Praznih ruku iz Stobreča

3. HNL-Jug, 14. kolo

Primorac S - Zmaj 2 : 0 (1:0)

Stobreč, igralište u Blatu. Gledatelja: 100

Sudac: Damir Mladin (Omiš)

Strijelci: 1:0 F.Barač (31.), 2:0 Bakić (85.)

Primorac: Matijaš, A. Barač, Bakić, Jurjević-Škopinić, F. Barač, Tomaš (od 75. Buzov), Ivanišević, Visković, Domazet, Zebić, Stipanović (od 70. Balić)

Trener: Tonći Žilić

Zmaj: Hodžić, Sušac (od 72. Selak), Vojković, Brnić (od 56. Šerer), Rašić, Antunović, Božinović, Šalinović, Sokol (od 56. Gojak), Lozina, Vidošević

Trener: Armando Marenzi

Igrač utakmice: Frane Barač (Primorac)

Nogometaši Zmaja iz Solina idu praznih ruku. U sudaru s izravnim konkurentom u borbi za opstanak u 3. ligi Makarani su ostali bez ičega. S tri boda Primorac je pobjegao Zmaju na sedam bodova, a za šest Jadranu LP i Orkanu. Prvih pola sata okršaja u stobrečkom Blatu proteklo je u ravnopravnoj igri, a u 31. minuti domaći su došli u vodstvo. Ante Barač poslužio je svog prezimenjaka Franu koji se oslobodio svojih čuvara te znalački pospremio loptu u mrežu Hodžića. U nastavku Zmaj je zaigrao otvorenije, najbolju priliku imali su u 60. minuti kada je Vidošević zakasnio nakon udarca iz kuta. Domaći su mogli do povećanja vodstva u 65., Tomaš je odlično dodao za Franu Barača koji je prevario obranu Zmaja i onda uzdrmao vratnicu Hodžića. Iako je u nastavku utakmice trener Marenzi mijenjao momčad, ali ono što nije promijenio bilo je htijenje i želja za poravnanjem rezultata. Pobjedu domaćih potvrdio je Bakić u 85. minuti, nakon što ga je proigrao Jurjević-Škopinić on je preciznim lob udarcem naciljao mrežu crvenih za mirnu završnicu. Nakon još jednog (7) poraza Zmaj se ponovo vratio na zadnje mjesto prvenstvene ljestvice, u preostala tri kola koliko je ostalo do kraja jesenske polusezone morat će igrati znatno bolje kako bi lampaš prepustio nekom od klubova koji su plasirani ispred njega.

J. Kovačević/IvoR