Futsal: Kolo u kojem su slavili gosti

CROfutsal – 1.HMNL. 6. kolo

Šesto kolo 1.HMNL proteklo je u znaku gostiju. U pet od šest odigranih utakmica bodovi su osvojili gostujući klubovi. U Osijeku je odigrana vrlo uzbudljiva i neizvjesna utakmica u kojoj su Osječani propustili priliku za veliki povratak i osvajanje barem boda. Prijelomni trenutak susreta dogodio se u 26. minuti kada je Duvančić profesionalnim prekršajem bio prisiljen zaustaviti Musinova. Duvančić je nakon drugog žutog morao napustiti parket, a Novo vrijeme je s igračem više neobranjivim udarcem Bajrušovića došlo u vodstvo. Ipak se prava drama odvijala u zadnjih 10 sekundi susreta, kada su domaći došli do drugog deseterca.

Bašković koji je na vratima zamijenio Perkovića uspio je zaustaviti pokušaj Nospeka, no, igrao je rukom izvan svog prostora. Pandurović je praktički izveo šesterac koji se zaustavio na lijevoj vratnici gostiju, domaći malonogometaši ostali su bez boda dok su gosti burno proslavili četvrtu ovosezonsku pobjedu. Split Tommy je ostvario veliku pobjedu na gostovanju u Dubrovniku. Pred 700 gledatelja i u sjajnoj utakmici imali su Splićani velikih 0:3, ali Gospari se nisu predavali te su došli na minimalan zaostatak. Do kraja utakmice na krilima postignutih pogodaka domaći su krenuli po izjednačenje. No, na vratima gostiju ispriječio se sjajni Luketin koji je svojim suigračima omogućio veliko slavlje. Preokretom u nastavku utakmice Futsal Dinamo osvojio je 3 velika boda na uvijek neugodnom gostovanju u Vrgorcu. Nebesko plavi su poveli u 7. minuti pogotkom kapetana Martinca, gosti su međutim preko Penave došli do vrijedne pobjede. Alumnus je jedini slavio na domaćem terenu pobijedivši Potpićan 98 s 3:2. Potpićan je i dalje bez bodova i na dnu prvenstvena ljestvice. Nacional Zagreb je uvjerljivom pobjedom u Solinu zadržao prvo mjesto na tablici. Momčad Kujtima Morine potpuno je nadigrala Solinjane ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg prvoligaškog natjecanja.

Rezultati: Osijek Kelme – Novo vrijeme Apfel 1 : 2, Square – Split Tommy 2 : 3, Vrgorac – Futsal Dinamo 1 : 2, Alumnus – Potpića 98 3 : 2, Uspinjača – Brod 035 4 : 6,

Solin – Nacional 1 : 14

Poredak: Nacional 18, F.Dinamo 16, Split T 15, Novo vrijeme Apfel 13, Square 9, Brod 035 9, Alumnus 9, Vrgorac 7, Uspinjača 5, Osijek K 4, Potpićan 98 0, Solin 0

U idućem kolu Novo vrijeme Apfel dočekuje Alumnus.

Jakov Kovačević/IvoR