Odbojka: Splićanke bolje od Makarki

Odbojka- 1B HOL, 4. kolo

Split – Makarska 3 : 0 (25:15, 25:17, 25:14)

Odbojkašice Splita lakše su od očekivanog u derbiju 4. kola pobijedile gošće iz Makarske. Bio je to u stvari lakši trening za domaće koji je trajao samo 46 minuta. Na ovoj utakmici do izražaja je došlo iskustvo, visina, bolji servis te dobra igra na mreži domaće ekipe. U sva tri odigrana seta nije bilo neizvjesnosti ni uzbuđenja, no, i pored poraza gošće su imale priliku vidjeti koliko još moraju raditi da bi mogle razmišljati o borbi za vrh.

Makarska: Lukić, I.Vujčić, Dimlić, Mustapić, A.Vujčić, Grmoja, Šuta, Čatlak, Srzić, Jović, Šabić.

Rezultati:

Trogir - Donat 3 : 0

Brda II – Sinj 0 : 3

Šibenik – Split VT 3 . 0

Zadar II – slobodan

Poredak: Sinj 10, Split 9, Makarska 9, Trogir 8, Zadar II 6, Donat 3, Šibenik 3, Brda II 0, Split VT 0.

Mlađe kategorije

Prošlog vikenda mlađe odbojkašice Makarske odigrale su četiri utakmice, a ubilježile su tri pobjede i jedan poraz. Na domaćem parketu su bile bolje od svojih vršnjakinja iz Zadra dok su na gostovanju u Sinju ostvarile dvije pobjede i poraz.

1. Liga za mlađe kadetkinje: Sinj – Makarska 2 : 1

2. Liga za mlađe kadetkinje: Sinj – Makarska 1 : 2

3. Liga : Makarska – Zadar 3 : 0

Mala odbojka – Liga OSSDŽ:

Sinj - Makarska 0 : 3

