UMN Makarska: All in i GO Lučić stopostotni, Šulenta i Batošić pocrvenili

U najzanimljivijem okršaju 4. kola 1. lige momčad All in novaci u ligi savladali su sastav DPH Torcida MR s 6:4. Tek u samom finišu utakmice pala je odluka o pobjedniku ovog neizvjesnog susreta, kod rezultata 4:4 All in je postigao pogodak, igrači Torcide su protestirali radi priznatog pogotka jer su smatrali da je postignut nakon prekršaja. Suci su isključili igrače Torcide Šulentu radi psovanja sudaca, a Batošića radi udaranja protivničkog igrača, brojčano nadmoćniji All in je na kraju slavio četvrtu pobjedu i nizu. Prošlosezonski prvak CB Monaco u ovogodišnjem je prvenstvu još bez osvojenog boda te se nalazi na zadnjem mjestu prvenstvene tablice. Kod veterana GO Lučić i dalje je nezaustavljiv, Veselko i Tučepi odigrali su bez pogodaka. Saša Znozdić bio je najefikasniji igrač u obje lige postigavši svih pet pogodaka za GO Lučić.

Rezultati

1. Liga

Balatura – Baška Voda 3 : 2 (0:1)

Selak (3) / Vidulin (1), Cvitanović (1)

All in – DPH Torcida MR 6 : 4 (2:2)

Martinović (2), Kolak (2), Matešan (1), Lozina (1) / Šulenta (2), Zvizdić (2)

Gornja Vala – Brela 4 : 2 (1:1)

Divić (2), Urlić (2) / J.Topić (2)

Kingtrade – CB Monaco 3 : 1 (2:1)

Lalić (2), Filipović (1) / Bagarić (1)

Veliko Brdo – NV 79 4 : 2 (3:1)

Gojak (3), Bućan (1) / Vuković (1), Matković (1)

Poredak: All in 12, Balatura 8, Gornja Vala 7, Mali Plamen 7, Brela 6, Baška Voda 6, Veliko Brdo 4, DPH Torcida MR 3, Kingtrade 3, NV 79 1, CB Monaco 0

Veterani, 3. kolo

Zagora - Podgora 2 . 2 (0:2)

Hrastović (1), Stanić (1) / Vladimir (1), Galić (1)

Veselko - Tučepi U 0 : 0

GO Lučić – Onyx K. 5 : 2 (2:1)

Zvizdić (5) / A. Lalić (1), Visković (1)

Poredak: GO Lučić 9, Zagora 5, Tučepi U. 4, Podgora 4, Veselko 2, Onyx K. 0

J. Kovačević / IvoR