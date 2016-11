Zmaj i Hrvace u 15. ligaškom kolu odigrali neodlučeno: Bod kojim nitko nije zadovoljan

Tek što se krenulo sa centra igrač gostiju Dadić sam je izbio ispred domaćeg vratara Hodžića koji je sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu. Prvi ozbiljniji napad igrača Zmaja donio im je radost, Gojak je sa lijeve strane poslužio Antunovića koji preciznim udarcem posprema loptu u mrežu Guća. Hrvace ozbiljno prijete u 25. minuti, Vukušić je u dobroj prilici ali 7-8 metara pogađa u ništa. Pet minuta iza toga Božinović snažno puca sa 20. metara , a Guć izbacuje loptu u korner. U 37. minuti šut gosta A. Štimca otišao je za malo iznad grede domaćih. Dobrom igrom i vodstvom Zmaja od 1:0 otišlo se na odmor. Nastavak dvoboja bolje su otvorili gosti koji su imali nekoliko obećavajućih prilika. Hrvace su igrale napadački a to im je donjelo poravnane rezultata u 57 minuti. Nakon greške obrambenih igrača Zmaja Sablić je pucao a Hodžić odbio loptu , ona dolazi do usamljenog Barača koji ju sa 7-8 metara gura u praznu mrežu domaćih. Hodžić se iskazao i u 60. minuti kada je obranio snažan udarac Sablića. Marenzijenv đoker sa klupe Sokol u 66 minuti solo prodor završio je udarcem kojeg je obranio sigurni Guć. Na samom isteku utakmice i domaći i gosti mogli su do tri boda, najprije se Sablić našao u mat prilici ali je njegov snažan udarac obranio domaći vratar. Nakon toga velika šansa crvenih, Brnić je ubacio sa desnog boka za Vidoševića koji nije znao iskoristio poklon bon obrane gostiju. I na ovoj se utakmici po tko zna koji put pokazalo da igrači Zmaja ne znaju sačuvati vodstvo, nakon što su im izravni konkurenti Orkan i Jadran LP u ovom kolu osvojili bodove crveni i dalje drže fenjer trećeligaškog juga.

Jakov Kovačević