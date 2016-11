3. HRL-Jug, 6. kolo: Kingtrade prekinuo negativni niz

Nakon tri poraza u nizu rukometaši Kingtradea najavljuju izlazak iz krize, protiv Opuzena zaigrali su bolje i na kraju zasluženo slavili. Prvo poluvrijeme proteklo je u nadmoćnoj igri domaćih, do odlaska na odmor trebali su imati veće vodstvo od plus tri. U nastavku su gosti odigrali nešto bolje, no, više od podnošljivog poraza nisu mogli. Kad se raspoloženom Marinu Urliću priključio Pivac, te Lozina i Niko Urlić bilo je izvjesno da će bodovi ostati u Makarskoj. Jakić je bio najbolji kod Opuzena, uz to sa 11 postignutih pogodaka najefikasniji je igrač ove utakmice.

J.Kovačević / foto arhiva MP