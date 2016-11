Ulica Stjepana Ivičevića i Ulica don Mihovila Pavlinovića: Zbog radova privremeno zatvaranje ceste 16. studenog

Prema Odluci o privremenom zatvaranju ceste koju je donio gradonačelnik Tonči Bilić, a koja stupa na snagu sutra, 16. studenga, Ulica Stjepana Ivičevića i Ulica don Mihovila Pavlinovića bit će zatvorena za promet i to od 8 sati 16. studenog do 8 sati 17. studenog.Cesta se privremeno zatvara zbog izvođenja izvanrednih i neodgodivih građevinskih radova na sanaciji kolnika u Ulici don Mihovila Pavlinovića u Makarskoj, kod spoja s Biokovskom ulicom. Zbog navedenih radova bilo je nužno privremeno zatvaranje Ulice Stjepana Ivičevića od Doma zdravlja u smjeru zapada i Ulice don Mihovila Pavlinovića do križanja ulica Ante Starčevića i Slikara Gojaka za sav cestovni promet. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremenoj regulaciji prometa.

J.G./arhiva MP