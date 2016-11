Nogomet: Unatoč porazu u Zadru Hajduk i dalje prvi

3. HNL- Jug, 15. kolo

U 15. kolu Treće HNL-Jug gosti nisu ostvarili pobjedu, tek su Omiš i Hrvace izvukle po bod.

Više od 600 gledatelja vidjelo je vrlo dobru utakmicu u Zadru što je i razumljivo kad su s jedne strane bili Gulić, Blažević, Terkeš i Šimurina, a i Hajduk je došao sa jakim snagama. Ćosić, Juranović, Erceg, Šimić i Bašić prvotimci su bijelih koji su nastupili za Hajduk II. Već na početku utakmice su isključeni Župan i Erceg, nezaustavljivi Terkeš zadavao je velike muke obrani Hajduka. Nakon što je u dva navrata pogodio vratnicu bijelih statirao je Jurjeviću za pobjedu Zadra. Igrači Zmaja na domaćem terenu su dočekali drugoplasirane Hrvace, najbolji ovosezonski nastup bio je dovoljan tek za jedan bod. Gosti mogu biti zadovoljni osvojenim bodom, a igrači Armanda Marenzija mogu samo žaliti za propuštenim prigodama. Po kišnom vremenu i blatnjavom terenu Jadran je u Pločama došao do pobjedom nad susjedom iz Dubrovnika. Poveli su gosti preko Veraje, a Barbir je poravnao na 1:1. Pobjedu je igračima trenera Jurice Bajića donio kapetan Primorac iz kaznenog udarca. Do vrlo vrijedne pobjede došli su igrači Vala, Mić i Udovičić srušili su goste iz Opuzena. Kamen je potpuno zasluženo pobijedio goste iz Biograda, i tako prekinuo niz od tri poraza u zadnja tri kola. Turnir u Širokom iscrpio je igrače Croatije koji su poraženi napustili Otok. Orkan je do pobjede nad Junakom došao nakon bolje igre u drugom poluvremenu, strijelci su bili Pezo i Jukić. Derbi začelja odigran je u Blatu, domaći su poveli s 2:0, a nakon toga Omiš je preokrenuo rezultat. Blaćani su na kraju ipak uspjeli poravnati na 3:3 i mogu biti zadovoljni osvojenim bodom.

Rezultati: Zadar – Hajduk II 1 : 0, Zmaj M - Hrvace 1 : 1, Jadran LP - GOŠK Dubrovnik 2 : 1, Val – Neretvanac 2 : 1, Kamen – Primorac S 2 : 0, OSK – Croatia 1 : 0, Zmaj B - Omiš 3 : 3, Orkan – Junak 2 : 0, Neretva – Primorac S 3 : 2

Poredak. Hajduk II 31, Hrvace 27, Zadar 26, Neretva 25, Kamen 25, Neretvanac 24, Primorac B 23, GOŠK D 23, OSK 23, Croatia 21, Val 21, Junak 19, Primorac S 18, Omiš 15, Orkan 15, Jadran LP 15, Zmaj B 14, Zmaj M 12

Iduće kolo: Croatia – Zmaj

J. Kovačević/IvoR