U vremenu od 10 do 12 sati 17. studenoga zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima, dolazit će do kratkotrajnih prekida u trajanju do 10 minuta u opskrbi električnom energijom na području općine Gradac (Gradac, Brist, Podaca, Zaostrog i Drvenik) te Sućuraj na otoku Hvaru. Nakon završetka radova uključenje će se vršiti bez prethodne najave.

MP