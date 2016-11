Zbog radova 17. studenoga: Istočni dio Makarske bez vode od 10 sati

Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u dijelu Makarske 17. studenoga od 10 sati će doći do obustave u opskrbi pitkom vodom, sve do otklanjanja kvara.

Vode neće imati Volicija, područje sjeverno od državne ceste D8 (magistrale) na potezu od Elektrodalmacije do raskršća za Vrgorac, područje uz državnu cestu D512 Makarska – Vrgorac do nadcestarije, dio grada sjeveroistočno od groblja, dio Ulice Stjepana Ivičevića od Prometove garaže i komunalnog pogona do raskršća za Vrgorac.

