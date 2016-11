2. HRL- Jug (žene), zaostala utakmica 4. kola: Makarke zasluženo do pobjede

U zaostaloj utakimici 4. kola 2. HRL- Jug rukometašice Hotela Makarska nakon bolje igre tijekom cijele utakmice zasluženo su slavile protiv borbenih gošća iz Sinja. U 20. minuti domaće su imale vodstvo od plus pet, njihovu opuštenost koriste gošće i do odlaska na odmor gotovo ih sustižu. Mlada Nina Juričić vukla je ekipu u prvom, a Ana Sokol drugom poluvremenu. Prednost hotelijerki kretala se između plus dva i četiri pogotka, bivše prvoligašice na kraju su morale čestitati igračicama Marije Židić na zasluženoj pobjedi. Kako se igralo fer i korektno suci nisu imali potrebe za isključenjem, zato su bili brzi u dosuđivanju sedmeraca. Nakon pet odigranih kola Hoteli Makarska i Sinj dijele treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, u idućem kolu u Makarsku dolazi uvijek neugodni Zadar, no, unatoč tome za očekivati je da će bodovi ostati u gradu podno Biokova.

Jakov Kovačević